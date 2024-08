Pacheco presta homenagem a vítimas de acidente áereo e a Delfim Netto

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou em Plenário, nesta terça-feira (13), a morte de 62 pessoas na queda de um avião turboélice ATR-72 operado pela companhia aérea regional Voepass na sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). Em nome do Congresso Nacional, ele expressou condolências às famílias e amigos de todas as vítimas.

— Nossos votos são para que vocês encontrem a força e o consolo necessários para suportar este momento de inigualáveis dor e sofrimento.

Rodrigo Pacheco falou também da importância de garantir que o local do acidente fosse tratado “com o respeito e a dignidade que as vítimas e suas famílias merecem”, e reafirmou o compromisso do Senado com o fortalecimento das políticas nacionais de segurança no transporte e a implementação de medidas que possam prevenir futuros acidentes.

— Também estamos empenhados em acompanhar de perto as investigações sobre as causas desse trágico acidente, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas e que eventuais responsabilidades sejam apuradas com rigor. É nosso dever, como representantes do povo, assegurar que todas as ações necessárias sejam tomadas para evitar que tragédias como essa voltem a ocorrer. O compromisso desta Casa é com a vida, com a segurança e com a justiça — completou.

Delfim Netto

Outro registro de pesar do presidente do Senado foi referente à morte do economista Antônio Delfim Netto, de quem relembrou a biografia e destacou a trajetória relevante na administração pública brasileira como ministro da Fazenda, no período de 1967 a 1974; embaixador do Brasil na França, no período de 1975 a 1978; ministro da Agricultura, em 1979; e o de ministro da Secretaria de Planejamento, de 1979 a 1985. Além desses cargos, representando São Paulo, o economista também foi deputado federal Constituinte, de 1987 a 1988, e deputado federal, entre 1988 e 2007.

— Delfim Netto deixa um legado marcante na economia e política brasileiras e será sempre lembrado pelo seu comprometimento com o desenvolvimento do país — disse.

O economista faleceu nessa segunda-feira (12), aos 96 anos de idade. Em homenagem à memória dele e das 62 vítimas do acidente aéreo, o Plenário do Senado fez um minuto de silêncio.