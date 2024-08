Especialista explica primeiro passo para cidadania italiana

De acordo com dados da Embaixada Italiana no Brasil, cerca de 30 milhões de brasileiros - ou 15% da população do país - têm ascendentes italianos. Por conta desse vínculo, essas pessoas têm direito a solicitar o reconhecimento da cidadania italiana. Para isso, no entanto, o primeiro passo é montar uma árvore genealógica que remeta desde o solicitante até seu ancestral italiano.

David Manzini, CEO da Nostrali Cidadania Italiana, assessoria especializada no reconhecimento da dupla cidadania, desmistifica a complexidade de fazer a pesquisa das raízes familiares e explica as etapas para o descendente de italiano montar a própria árvore genealógica.

Reunir informações familiares

O primeiro passo para montar a árvore genealógica, de acordo com Manzini, é fazer um levantamento das informações familiares. “Deve-se começar reunindo o nome completo, data e local de nascimento de todos os familiares próximos para dar início à árvore genealógica”, comenta.

Manzini sugere que o melhor caminho é começar pelos pais e avós, sejam paternos ou maternos. “Muitos não terão mais as certidões de nascimento, mas sim de casamento. As certidões de óbito também são importantes, além de todas as outras que a pessoa conseguir”.

Certidões no formato correto

Depois de reunir as certidões, é importante ter em mente que elas precisam ser emitidas em um formato específico para serem consideradas válidas no processo. “O formato de certidão aceito para solicitação de cidadania italiana é a Inteiro Teor Digitada - que é emitida pelo cartório de origem e possui informações como a naturalidade dos pais, nome dos avós maternos e paternos e de quem registrou a criança”, explica.

Com as certidões no formato correto, o especialista enfatiza que já é meio caminho andado para montar a árvore genealógica. “Se o interessado não tem esta certidão, precisa obtê-la no cartório onde cada parente foi registrado. Hoje em dia é possível conseguir as vias on-line, facilitando para quem vive em estados ou países diferentes do local de nascimento de seus antepassados”.

Montando um esboço da árvore

O passo seguinte, segundo Manzini, é montar um primeiro esboço da árvore genealógica. “Uma árvore genealógica simples contempla parentes diretos. Pode ter a pessoa, seus pais, avós, bisavós, tataravós - dependendo de até onde for necessário ir. Chegando até o antepassado italiano já é o bastante”, salienta.

Por último, o especialista comenta que é importante mostrar o esboço para toda a família. “É comum ter um parente que é mais informado sobre os outros integrantes da família, até mesmo aqueles mais distantes. É importante ouvir essas pessoas e, depois, já com o esboço da árvore genealógica em mãos, mostrar e compartilhar informações com eles para evitar que algo seja perdido”.

O perigo de sites que prometem entregar a árvore on-line

A necessidade de montar a árvore genealógica para dar andamento ao processo de cidadania italiana pode fazer com que muitos ítalo-descendentes procurem pela solução mais prática para resolver o problema.

Atualmente, existem sites que prometem retornar ao solicitante em pouco tempo e com a árvore completa da família, no entanto, Manzini faz um alerta sobre isso. “Geralmente, os sites são limitados e muitos não entregam informações confiáveis. Cada caso é único e requer uma análise aprofundada. Se alguma informação incorreta estiver na árvore, pode comprometer todo o decorrer do processo”, enfatiza.

O especialista, por fim, explica que a alternativa mais segura é contar com a ajuda de profissionais especializados para montar a árvore genealógica. “Existem assessorias que contam com especialistas para fazer a pesquisa genealógica da família e assegurar informações verídicas”, conclui.

Os passos depois de montar a árvore genealógica

Depois de montar a árvore genealógica e descobrir quem é o ascendente italiano da família, o próximo passo é fazer a emissão de todas as certidões em Inteiro Teor. Manzini indica que o recomendado é contar com apoio profissional para isso. “Contar com apoio de um profundo conhecedor da lei italiana é fundamental para dar sequência na solicitação de reconhecimento da dupla cidadania conforme o que estipula a lei italiana”.

Com toda a documentação reunida, o solicitante pode dar sequência ao seu pedido de reconhecimento.