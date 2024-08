Castellar Neto celebra o Dia do Advogado e anuncia projetos voltados à profissão

O Senado vai promover uma sessão especial para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. O requerimento para a homenagem ( RQS 62/2024 ),...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Sessão especial vai celebrar o Dia do Profissional de Educação Física O Senado vai promover uma sessão especial para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. O requerimento para a homenagem ( RQS 62/2024 ),...