Kajuru destaca aumento de golpes financeiros na internet e telefone

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) chamou a atenção, em pronunciamento nesta terça-feira (13), para golpes financeiros aplicados por meio da internet ou telefone. Segundo o parlamentar, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 4,6 mil brasileiros são alvo de tentativas de golpes financeiros por meio de aplicativos de mensagens ou ligações telefônicas a cada hora.

Kajuru também afirmou que, a cada hora, cerca de 2,5 mil pessoas compram produtos em sites falsos na internet, enquanto outras 1,6 mil vítimas têm o celular furtado ou roubado no país. Para o senador, o aumento no número de golpes se deve à sensação de que os criminosos estão longe do alcance da polícia e da Justiça.

— O poder público precisa encontrar os mecanismos e as ferramentas adequadas para investigar e prender os bandidos cibernéticos que se aproveitam da boa-fé das pessoas, sobretudo dos mais idosos, suas vítimas preferenciais. Existe ainda um problema adicional: no caso dos crimes que envolvem contas bancárias, depois de sofrer o golpe, a vítima procura a instituição financeira. E, mesmo que apresente boletim de ocorrência, é instada a fazer um relatório sobre a fraude para pedir o ressarcimento, que nunca vem.