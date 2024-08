Criação do Dia Nacional do Guia de Turismo vai a sanção

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (13) projeto de lei que insere no calendário nacional o Dia Nacional do Guia de Turismo, a ser celebrado em 10 de maio. O PL 2.886/2022 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável da senadora Leila Barros (PDT-DF), apresentado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE), e agora segue para sanção da Presidência da República.

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT-CE), autor da matéria, justifica a criação da data ao destacar a importância dos profissionais homenageados para a indústria do turismo. O parlamentar afirma que o setor contribui significativamente para o produto interno bruto (PIB) do país, abrangendo mais de 24 mil trabalhadores e trabalhadoras.

Para Leila Barros, o projeto representa um grande passo para a valorização de profissionais essenciais ao setor de turismo, um segmento vital para a economia nacional.

Em seu voto, ela afirma que a criação da data reforça a importância da qualificação e da profissionalização no setor, incentivando a busca por formação especializada e contribuindo para a elevação dos padrões de qualidade do turismo no Brasil.

"Essa qualificação não apenas melhora a experiência dos turistas, mas também fomenta o desenvolvimento sustentável do turismo, equilibrando as necessidades econômicas com a conservação ambiental e cultural", diz Leila no parecer, lido pelo senador Rogério Carvalho.

A votação foi conduzida pelo presidente da CE, senador Flávio Arns (PSB-PR).