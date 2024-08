Governo do Estado promove abertura da comporta da eclusa de Bom Retiro do Sul para avaliação do rio Taquari-Antas

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promoverá, de quarta-feira (14/8) a sábado (17/8), uma ação para avaliação do leito do Rio Taquari-Antas. A iniciativa conjunta com órgãos, entidades e prefeituras da região do Vale do Taquari faz parte do Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul, que integra o Plano Rio Grande .

“Esse é um evento de diagnóstico. Essa ação de monitoramento tem como objetivo a realização de análise e limpeza do Rio Taquari-Antas. A data foi sugerida com base na recomendação do setor de meteorologia do Estado, que indicou esse período como mais seco e, portanto, mais adequado para a realização da atividade”, explica a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, que estará presente na abertura das comportas da Barragem Eclusa, de Bom Retiro do Sul, que ocorre na quarta-feira.

Na quinta-feira (15/8) e na sexta-feira (16/8), serão realizadas ações de limpeza pelos municípios, com prioridade para as áreas mais afetadas. No sábado (17/8), a limpeza seguirá com a participação da população e de voluntários em barcos e lanchas. Na ocasião, serão removidos resíduos decorrentes das enchentes de maio deste ano.

De acordo com Marjorie, não há risco de cheia nos rios que ficam abaixo do Taquari-Antas em razão dessa ação, já que a abertura acontecerá de forma lenta e gradual. “As comportas da Barragem de Bom Retiro sofrem aberturas e fechamentos constantemente para a passagem dos navios. O que faremos é uma abertura gradual, com a manutenção da comporta aberta por quatro dias, evitando a formação do lago que aumenta a altura no rio Taquari, da barragem até Forqueta”, explica a secretária.

A análise desse monitoramento poderá ser incluída nos estudos de batimetria dos rios categorizados como de médio e grande porte, que estão em andamento pelo Dnit. A previsão é que o rebaixamento do nível seja de até 2,3 metros.

Além de integrantes da Sema, a iniciativa contará com a presença do representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela barragem, e das prefeituras de Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Lajeado e Estrela. A ação também está alinhada com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que faz a captação de água para o abastecimento humano.

Programa de Desassoreamento

O Programa de Desassoreamento, lançado em 29 de julho pelo governo do Estado, visa desassorear córregos, canais de drenagem e sistemas de águas pluviais para assegurar a estabilidade e proteção de áreas urbanas e ecológicas. Para os cursos hídricos categorizados como de pequeno porte (eixo 1), o Estado disponibilizou R$ 300 milhões.

As prefeituras interessadas poderão pleitear recursos mediante o cadastramento de projetos, com prioridade para os 418 municípios que declararam estado de calamidade ou emergência. A seleção dos projetos será viabilizada por meio de convênio entre Estado e municípios.

Serviço

Os atendimentos à imprensa sobre a ação será feito na quarta-feira (14/8),entre 13h30 e 14h30, no Parque Ney Arruda, localizado na rua Osvaldo Aranha, Centro de Lajeado. A secretária Marjorie e prefeitos da região estarão disponíveis no local para entrevistas.