Morre, aos 96 anos, o ex-ministro Delfim Netto

Economia Há 2 dias Em Economia Números da Petrobras foram "dentro do esperado", diz Chambriard A diretoria foi questionada também, na entrevista, se o prejuízo no trimestre poderia ter sido menor caso a empresa tivesse reajustado o preço dos ...

Economia Há 3 dias Em Economia Governo quer atrair 8,1 milhões de turistas internacionais até 2027 A abertura do Salão do Turismo contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele reforçou a importância do setor para o país e destacou...