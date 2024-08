Prorrogado prazo para empresas participarem de concorrência para construção de moradias

O prazo para a habilitação de empresas interessadas em participar da concorrência eletrônica para construção de unidades habitacionais de interesse social em modelo steel foi prorrogado até 21 de agosto. A publicação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (9/8).

Os licitantes deverão encaminhar proposta inicial pelo sistema eletrônico da Central de Licitações do Estado (Celic) até as 9h do dia 21 deste mês, quando ocorre a abertura das propostas. O critério de julgamento será o de menor preço e o regime de execução é o de empreitada por preço global.

Com gestão da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), as unidades habitacionais serão construídas em estrutura metálica com paredes pré-fabricadas autoportantes. Deverão contar com aproximadamente 50,38m² de área total e 43,37m² de área útil, sendo compostas por dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro com acessibilidade e área de serviço externa, conforme projeto básico arquitetônico.