Investimento de Parcerias Público-Privadas em iluminação é tema da Expolux 2024

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) no setor de iluminação pública no Brasil alcançaram um investimento de R$ 27 bilhões, conforme aponta pesquisa da Associação Brasileira de Concessionárias de Iluminação Pública (ABCIP). O modelo de PPPs tem permitido a modernização da infraestrutura de iluminação em várias cidades brasileiras, facilitando a implementação de tecnologias avançadas, como sistemas de iluminação LED, questões que serão amplamente discutidas em setembro, no SIMPOLED e no novo Decor Light Show, que fazem parte da programação da Feira Internacional da Iluminação, a Expolux.

Especialistas ligados ao evento avaliam o avanço das PPPs de forma positiva devido à contribuição para a melhoria na manutenção dos sistemas de iluminação, garantindo um serviço contínuo e de qualidade e permitindo que os municípios troquem equipamentos e melhorem a eficiência energética, sem depender exclusivamente de recursos próprios.

Em 2024, ocorreram 17 leilões para atender 32 municípios com uma população total de 3,9 milhões de habitantes, somando R$ 2,1 bilhões em investimentos. Ainda este ano, estão previstos novos leilões em Jaboticabal (SP), Garopaba (SC), Teixeira de Freitas (BA), Araguari (MG), Fazenda do Rio Grande (PR) e Serro (MG). o número de contratos representou não só um marco significativo, como deixou evidente a capacidade do mercado brasileiro de atrair investimentos e inovar. “Todo esse processo beneficia não só a infraestrutura urbana nacional, mas fortalece a América Latina como polo emergente de soluções inteligentes e eficientes para esse segmento, o que precisa ser exaltado pela Expolux”, afirma Tatiana Rassini, gerente da Expolux.

De acordo com a ABCIP, atualmente, 138 municípios brasileiros já modernizaram seus parques de iluminação urbana. Com isso, o número de pessoas beneficiadas chega a, aproximadamente, 52 milhões, indicando que 25,61% dos brasileiros possuem acesso a vias com iluminação adequada.

Expolux e a iluminação pública

A Expolux tem um papel na discussão e apresentação dessas inovações. Em sua 18ª edição, a feira será, mais uma vez, ponto de encontro para profissionais e indústria, oferecendo espaço para debates e apresentações de soluções tecnológicas que estão transformando o cenário urbano.

O Dia da Iluminação Urbana, que acontece durante o SIMPOLED, será dedicado a discutir os avanços e desafios das PPPs em iluminação pública. Tecnologia para cidades inteligentes e sistemas de telegestão e o retrato atual da participação privada na iluminação pública são alguns dos temas contemplados.

A iluminação urbana será tema também da arena de apresentações do novo espaço Decor Light Show. Alexander Farias Fermino, Diretor de Operações da empresa Londrina Iluminação S/A, irá apresentar o case “Iluminação da cidade de Londrina: 100% LED” no dia 17 de setembro, às 15hs. O Decor Light Show terá a curadoria técnica da ABCIP, AsBai, GBC Brasil e LUME Arquitetura.

A programação completa de conteúdo da Expolux está disponível no site do evento e o credenciamento gratuito em https://bit.ly/CredenciamentoExpolux.

Serviço

Expolux 2024

Data: 17 a 20 de setembro

Local: Expo Center Norte – SP

Informações: www.expolux.com.br

Sobre a Expolux

Com 18 edições, a Expolux é um dos principais eventos voltados para o mercado da iluminação no Brasil e na América Latina, reconhecido como um dos locais para atualização, visão estratégica, inovação e contato direto com os players do mercado.

RELX

A RELX é uma provedora global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações, atendendo clientes profissionais e empresariais em mais de 180 países, com escritórios em aproximadamente 40 países. As ações da RELX PLC, empresa controladora, são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York, sob os símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

*Nota: A capitalização de mercado atual pode ser encontrada em http://www.relx.com/investors.

Informações para imprensa

KB!COM | Comunicação Corporativa

11 4332.9808 | 11 99211.7420

Rogério Porto – [email protected]

Nicole Defillo - [email protected]