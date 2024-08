Jorginho Mello atualiza resultados da segunda edição do Estação Inverno na Associação Empresarial de Lages

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador Jorginho Mello apresentou nesta segunda-feira, 5, na Associação Empresarial de Lages (ACIL), um panorama geral sobre a Estação Inverno e as ações do Governo de Santa Catarina na cidade e na Serra catarinense. Também participaram do encontro os secretários de Estado do Turismo, Evandro Neiva e da Comunicação, João Paulo Gomes Vieira, além do secretário adjunto da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

“Eu vim para atualizar, para mostrar a evolução da Estação Inverno. A gente apresentou os atrativos, os potenciais da Serra e os produtos daqui como vinho, maçã, pinhão, goiaba, mel para jornalistas que vieram de outros estados. Viemos aqui prestar contas disso e falar sobre infraestrutura, sobre investimentos em energia e tantos outros assuntos que os empresários levantaram. A gente veio em respeito à comunidade lageana, à associação empresarial que está sempre atenta, preocupada com melhoramento, com a tecnologia, com o crescimento pra geração de emprego e desenvolvimento da região”, disse o governador Jorginho Mello.

De acordo com o secretário Evandro Neiva a conversa serviu para analisar os resultados e projetar as próximas ações. “O movimento está sendo um sucesso, nós estamos falando diretamente com os agentes de viagem e demais setores envolvidos. Viemos dividir aqui com o setor produtivo pra que a gente possa acompanhar juntos, medir todos esses resultados e já planejar a Estação Inverno do ano que vem”, disse o secretário Evandro Neiva.

Foto: Reprodução/Secom SC

A classe empresarial vem reconhecendo o trabalho de comunicação feito para divulgar a Serra. O secretário João Paulo Gomes Vieira apresentou os resultados que estão sendo alcançados por essas iniciativas de divulgação. “Nós trouxemos o retorno que tivemos com influenciadores, com mídia, com matérias e uma série de ações já que, pela primeira vez, o Governo do Estado fez uma campanha 100% voltada ao Inverno, voltada à Serra catarinense, algo que não vai mais parar. Então, produzimos uma série de materiais que são disponibilizados ao trade turístico. Apresentamos ainda uma série de ações junto aos principais sites, principais plataformas de turismo para que a gente também traga um volume maior de turistas, aumente a procura pelo turismo de Santa Catarina e o mais importante que é posicionar o inverno de Santa Catarina como o inverno do Brasil”, concluiu João Paulo.

O presidente da Associação Empresarial de Lages, Antônio Wiggers, disse que as medidas de turismo e comunicação promovidas pelo Governo do Estado em relação à Serra tem apresentado resultados econômicos para a região. “Foi uma iniciativa muito bem vista tanto aqui na Acil, onde temos o núcleo de turismo e eu vejo também essa repercussão nos outros presidentes de associações da Serra especialmente São Joaquim, Urubici e Bom Retiro”, afirmou.