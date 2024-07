Governo lança primeiro edital de Pagamento de Serviços Ambientais do Estado e Programa de Desassoreamento na segunda (29)

O governo do Estado realizará, na segunda-feira (29/7), no âmbito do Proclima 2050 , o lançamento do primeiro edital de Pagamento de Serviços Ambientais (PSA) do Rio Grande do Sul, voltado para Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Na ocasião, também ocorrerá o lançamento do Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul,no âmbito do Plano Rio Grande. O ato começará às 10h, no salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, com transmissão ao vivo pelo canal do governo no YouTube.

As ações transversais envolvem as secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur). Estarão presentes o governador Eduardo Leite e os titulares da Sema, Marjorie Kauffmann, e da Sedur, Carlos Rafael Mallmann. Durante o evento, ocorrerá o anúncio de chamamento dos aprovados no último concurso público da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Aviso de pauta

O quê: lançamento do primeiro edital de PSA do Estado e do Programa de Desassoreamento.

Quando: segunda-feira (29/7), às 10h.

Onde: Palácio Piratini, com transmissão ao vivo pelo canal do governo no YouTube .