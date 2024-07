Última chamada para 4ª Edição do Programa BeFlyers do Futuro

O BeFlyers do Futuro, uma iniciativa da BeFly que visa criar caminhos além do imaginável para jovens talentos, está de volta para sua quarta edição. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 29 de julho, através da plataforma Gupy, com oportunidades em São Paulo, Campinas e Belo Horizonte para jovens de 17 a 20 anos.

O BeFlyers do Futuro é mais do que um simples programa de aprendizagem. Alinhado com a meta do Movimento Educa2030 e a inclusão de jovens no mercado de trabalho, o projeto promove o desenvolvimento sustentável e a diversidade. A missão é formar e preparar jovens com brilho nos olhos para um futuro brilhante nas suas carreiras e na BeFly.

A Coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento, Mônica Lima, comentou que: "O programa promove um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Investimos na formação de jovens alinhada com a nossa cultura de Gente do Bem e Inteligência Prática, focando na diversidade e no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos jovens aprendizes".

Com uma taxa de efetivação superior a 50%, o programa de jovens aprendizes busca abrir as portas para os futuros talentos no mercado do turismo. O BeFlyers do Futuro possui pouco mais de 1 ano, com capacitações teóricas, atividades práticas nas empresas do ecossistema e áreas corporativas.

Pricila Franco, Gerente de Recrutamento & Seleção, expressou seu entusiasmo em relação ao programa, afirmando: "Acreditamos no potencial de cada jovem e estamos comprometidos com a inclusão no mercado de trabalho. Com o programa estas pessoas possuem a possibilidade de se desenvolver em um ambiente que valoriza a aprendizagem e a inovação".

Mais do que uma porta de entrada no mercado de trabalho, a BeFly visa proporcionar um ambiente de acolhimento para os BeFlyers do Futuro, promovendo um espaço onde eles possam crescer e se desenvolver. Isso é o que Beatriz Stefany Dias Soares, Jovem Aprendiz de empresa do ecossistema, comenta: “Ser Jovem Aprendiz na BeFly está sendo uma experiência incrível, na qual eu pude aprender mais sobre o turismo e o setor administrativo de uma empresa consolidada. Também confraternizei e conheci pessoas incríveis que me ensinaram muito. A BeFly é um espaço acolhedor!”.