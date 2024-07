Dez municípios da região Celeiro celebram o Dia do Colono e Motorista com feriado municipal nesta quinta-feira (25). As informações são de levantamento realizado pela Amuceleiro. Será feriado nas cidades de Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Redentora, Sede Nova e Tiradentes do Sul.

Outros três municípios terão ponto facultativo nesta quinta nas repartições públicas municipais. São os casos de Barra do Guarita, Miraguaí e São Martinho.

Na sexta-feira (26) será ponto facultativo em oito prefeituras da região Celeiro: Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Derrubadas, Esperança do Sul, Sede Nova e Tiradentes do Sul.

Em Humaitá e Redentora o atendimento nas repartições públicas municipais ocorrerá normalmente na sexta. Em Barra do Guarita, Miraguaí e São Martinho também será retomado o atendimento normal na sexta.

Em cidades como Coronel Bicaco, Crissiumal, Inhacorá, Santo Augusto, São Valério do Sul, Tenente Portela, Três Passos e Vista Gaúcha não haverá feriado municipal e nem ponto facultativo nesta quinta e sexta-feira, portanto, atendimentos normais durante os dois dias nas repartições municipais.

Lembrando que, excepcionalmente neste ano, em Três Passos, não há feriado pelo Dia do Colono e Motorista. Como não teve desfile em 2024, esse feriado foi substituído pelo feriado religioso alusivo ao Centenário do Martírio dos Beatos Manuel e Adílio em 21 de maio. Na ocasião foi realizada romaria ao santuário na localidade de Feijão Miúdo.

No ano que vem, o Dia do Colono e Motorista deve voltar a ser celebrado com feriado municipal em Três Passos.