Oitenta e oito animais resgatados da enchente ganham novo lar após feira de adoção promovida pelo Estado

Oitenta e oito animais resgatados das enchentes em Canoas receberam uma nova família neste fim de semana. Foram cães e gatos que participaram da 2ª edição da Feira de Adoção Responsável, que ocorreu no sábado (20/7) e no domingo (21/7), no Parque da Redenção, em Porto Alegre.

Uma grande operação foi montada para garantir o bem-estar dos bichinhos que estavam à espera de um lar. Tendas foram colocadas no entorno do Monumento ao Expedicionário e uma centena de pessoas, entre integrantes do governo do Estado, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), do Exército – Operação Taquari 2, do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad), da Arcanimal, da prefeitura de Canoas e de voluntários estiveram mobilizados.

A Natália Silveira e a Carla Iohan agora têm uma nova companhia: uma gatinha preta e branca, ainda sem nome. “Tem tanto bichinho sem casa, não tem como não partir para a adoção. Eles dão tanto carinho para a gente, que só queremos retribuir”, afirmou Carla, desenvolvedora de sistemas.

Natália e a Carla decidiram pegar uma gatinha e terão de batizá-la. -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Um cãozinho malhado, batizado de Baltazar, agora recebeu uma missão muito importante: ser o mascote do 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. “Adotamos esse cachorrinho para poder ajudar a adoção desses animais aqui em Porto Alegre. A intenção do batalhão é poder dar um lar para eles. Vamos cuidar, e ele será o nosso mascote”, afirmou o coronel Alexandre da Fonseca Nepomuceno de Souza, comandante do 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército.

Baltazar foi adotado pelo 3º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Outro cachorrinho, de pelos brancos e orelhas pretas, foi o primeiro animal a ser levado para casa, ainda no sábado, por um casal de idosos. Assim como ele, muitos outros pets tiveram um final feliz.

Primeiro animal a ser adotado nesta edição da feira. -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A intenção da feira é facilitar a adoção, porém garantindo que os animais sejam recebidos por famílias com condições para cuidá-los e, assim, que eles não sejam devolvidos para os abrigos. “Os interessados em adotar têm a primeira interação com o animal. Após a escolha, é preciso passar por um processo de triagem, entrevista e, após assinar o Termo de Adoção, o adotante recebe um kit da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) com ração, brinquedo, roupinha, coleira e produtos de higiene”, explicou Amanda Munari, coordenadora do Gabinete Estadual de Resposta à Fauna.



A 1ª Feira de Adoção Responsável de Cães e Gatos ocorreu no mês de junho, com 202 animais adotados. Todos os bichinhos são castrados, microchipados, vacinados e desvermifugados. Atualmente, 10.871 animais resgatados das enchentes encontram-se em abrigos no Rio Grande do Sul. “A Sema atua em políticas públicas para os animais e vem trabalhando para que os bichinhos resgatados nas enchentes tenham a melhor destinação que é o retorno aos seus tutores ou a adoção consciente, como propõe a feira”, finalizou o secretário-adjunto da Sema, Marcelo Camardelli.



Outras ações aos animais

O governo do Estado lançou, no mês de maio, o Plano Estadual de Resposta à Fauna , que contempla uma série de ações em prol do bem-estar dos animais atingidos pelas enchentes, como o programa de castração e microchipagem, em parceria com o Ministério Púbico, Grad e hospitais veterinários. Dentro da Câmara Temática do Meio Ambiente, no âmbito do Conselho do Plano Rio Grande, criou um grupo de trabalho para discutir iniciativas para os animais com entidades e protetores.

Além das feiras realizadas no Rio Grande do Sul, na sexta-feira (19/7), 55 animais foram transportados em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para o Rio de Janeiro, onde ocorre a campanha Adote um Pet Gauchinho. O transporte aéreo é uma parceria entre o governo estadual e a FAB. Outros cerca de 400 animais já haviam sido transportados pela FAB para outros Estados. Esses já estavam adotados e devidamente identificados com chip e medalha e foram entregues aos tutores no momento do desembarque nas bases aéreas de destino.