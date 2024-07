Audiência pública sobre PPP da educação será em 5 de agosto

O governo do estadual publicou, nesta sexta-feira (19/7), no Diário Oficial , a data e o local da audiência pública da parceria público-privada (PPP) da educação, que pretende qualificar a infraestrutura de 99 escolas em áreas vulneráveis do Estado.

A audiência será em 5 de agosto, das 14h às 17h, no Espaço Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (rua Engenheiro Luiz Englert, 333, Campus Centro, em Porto Alegre). O credenciamento começa às 13h. O evento terá transmissão no canal da Secretaria da Educação (Seduc) no Youtube .

A parceria com a iniciativa privada não prevê qualquer tipo de intervenção pedagógica nas instituições de ensino – essa responsabilidade seguirá com a Seduc. A PPP busca transformar a realidade social de crianças, jovens e adultos, com a realização de reformas, adequações e requalificação estrutural em escolas de 15 municípios, beneficiando cerca de 56 mil alunos.

As obras de reforma e ampliação das escolas deverão ser concluídas em até 16 meses, após a assinatura do contrato da parceria. Os municípios que receberão o projeto serão Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Cruz Alta, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão. Todos integram o programa RS Seguro, que norteou a escolha das instituições de ensino.

O valor previsto do investimento por parte do parceiro privado será de R$ 1,3 bilhão, que inclui também os reinvestimentos que serão realizados ao longo dos 25 anos da concessão.

Momento de receber sugestões

A PPP da educação está aberta para consulta pública desde 8 de julho. Os documentos e outras informações estão disponíveis nesta página , incluindo o formulário de contribuições, que pode ser enviado até 7 de agosto.