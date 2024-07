12º Seminário Regional da Atividade Leiteira reúne em torno de 400 pessoas em Campo Novo

A Cotricampo promoveu nesta quinta-feira (18) o 12º Seminário Regional da Atividade Leiteira. O evento reuniu em torno de 400 pessoas, entre produtores associados, representantes de entidades, estudantes e empresas parceiras. A cooperativa retoma a realização do seminário de forma itinerante nos municípios de sua área de atuação após algumas edições terem ocorrido juntamente com a ExpoAgro Cotricampo.

Em entrevista, o presidente da Cotricampo Gelson Bridi enfatizou se tratar de “um grande momento para discutirmos e trazer informações relevantes para o nosso produtor de leite”.

Bridi ainda citou que o grande legado do seminário é o conhecimento oportunizado aos produtores com a presença dos pesquisadores e representantes de empresas dos ramos de silagem, medicamentos e nutrição animal. O objetivo principal, segundo o presidente, é de que os produtores possam cada vez mais produzir com eficiência e alcançarem melhores resultados.

O gestor comercial e coordenador da Linha Nutrição Animal Cotricampo, Rafael Zimmermann destacou que os painelistas do evento são referência nacional nos assuntos que abordaram. A busca pelo conhecimento, conforme Zimmermann, é uma constante aos produtores, pois a “tomada de decisão dentro da propriedade tem que ser cada vez mais rápida e assertiva para que a atividade leiteira continue viável. É uma atividade desafiadora e que precisa muito conhecimento do produtor”.

Pela manhã, ocorreram as palestras “Estratégias de manejo e conforto de vacas que afetam a lucratividade de fazendas leiteiras”, com o médico veterinário, Dr. Gilson Sebastião Dias Júnior, e “Avanços na nutrição de bezerras em aleitamento”, com Carla Machado Bittar, doutoranda em ciência animal e pastagens.

Após o almoço, o terceiro painel teve como enfoque “Técnicas e manejos para silagem de alta qualidade” com o zootecnista, Dr. Ederson Luis Henz. Ao longo do seminário também aconteceram apresentações institucionais das empresas Agroceres Multimix, Bayer, e da Linha Nutrição Animal Cotricampo. Ao final do evento, houve sorteio de prêmios entre os produtores.