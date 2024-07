Cinco milhões de sementes são lançadas de helicóptero em ação de revegetação de encostas no Vale do Taquari

Para marcar o Dia de Proteção às Florestas (17/7), governo do Estado, o Exército Brasileiro e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) realizaram uma ação para devolver a cobertura de vegetação nativa a áreas que sofreram deslizamentos de terra no Vale do Taquari. A iniciativa também contou com a colaboração de estudantes de escolas públicas da região.

O lançamento de cerca de cinco milhões de sementes via aérea foi uma das estratégias encontradas pelas equipes técnicas para abranger a maior área possível em locais de difícil acesso. De helicópteros do Exército e da Polícia Rodoviária Federalcentenas de mixes de sementes produzidos pelos alunos e embalados em papel de germinação, que cria condições favoráveis para a germinação das sementes, foram lançados em áreas afetadas. Entre 29 de abril e 30 de maio, o Estado registrou 4.374 alertas de deslizamentos de todos os portes, em 146 municípios.

“Promovemos essa ação no Dia de Proteção às Florestas, trazendo as escolas para participar, para falarmos mais sobre proteção ambiental e educação para as pessoas que ocupam áreas de risco. Nós não orientamos apenas sobre a importância da floresta, mas também que estamos em uma região suscetível à movimentação de massa, em um vale que sofreu com as enchentes. O conhecimento é a melhor forma de prevenção”, reforçou a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann.

Incluir as crianças nessa ação envolveu uma capacitação de dois dias para estudantes de escolas das redes pública municipal e estadual, promovida pelas equipes da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade e da Divisão de Flora da Sema e pelo Ibama.

Marina Althaus, de 13 anos, foi uma das alunas que participou da oficina de mix de sementes. “Nós aprendemos algumas coisas, como espécies de árvores e sementes. Eu achei bem importante essa missão, porque a gente viu os deslizamentos que atingiram a nossa comunidade”, contou.

“É bom participar desses momentos. Eu vi que é muito importante, porque a gente não sabia de muitas plantas nativas daqui. Houve muitos deslizamentos, então, ver isso florescer de novo vai ser muito bom”, complementou Jeniffer Selge, de 15 anos.

O papel de germinação usado nos mixes de sementes favorece o crescimento das plantas -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Em terra, houve o plantio de 340 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, doadas pelo Jardim Botânico de Porto Alegre. A atividade fez parte do projeto SemeAr, uma parceria entre a Sema, o Comando Conjunto da Operação Taquari 2, o Ibama, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) e as prefeituras de Santa Clara do Sul, Marques de Souza e Pouso Novo.

“Essa união de forças é necessária para colocar o Rio Grande do Sul para cima de novo depois das tragédias que ocorreram em maio. O comando conjunto, com diversas outras entidades, fez várias ações ao longo da Operação Taquari. Essa atividade de reflorestamento realizada no Dia de Proteção às Florestas corrobora essa atuação”, afirmou o comandante do 7º batalhão de Infantaria Blindado, coronel Orlando de Souza.



Também apoiaram a iniciativa: a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação; o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal; o Movimento Pro Mata Ciliar e da Bio C – Central de Compostagem. As empresas Vital Terra e Folhito disponibilizaram o composto para formar os mixes de sementes.