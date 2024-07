Qualifica RS abre seleção para vaga de assessor técnico na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia

Estão abertas, até 29 de julho, as inscrições para a vaga de assessor técnico do Gabinete da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). Uma das principais responsabilidades será o planejamento, a estruturação e a implementação do Projeto South Summit Brazil 2025, em todas as etapas. A seleção está aberta apenas para servidores do Estado e será realizada por intermédio do Qualifica RS, programa de seleção para cargos estratégicos da administração estadual.

Para a vaga, o perfil desejado inclui domínio de Excel avançado e pós-graduação em mapeamento e gestão de projetos, além de conhecimento em Power BI e em Pacote Office. A remuneração é de R$ 5.159,70 (FGT 09), valor que é somado ao salário do servidor.

Também são responsabilidade do cargo a condução de processos burocráticos, legais e operacionais com diversas equipes, especialmente relacionados ao South Summit Brazil 2025.

O local de trabalho é o Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), localizado em Porto Alegre. O prédio é acessível para pessoas com deficiência.

South Summit Brazil

O South Summit Brazil é um dos eventos mais relevantes da área de inovação no mundo e, em 2025, será focado na retomada de setores-chave para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, em estratégia alinhada ao Plano Rio Grande. Correalizado pelo governo do Estado, o evento ocorrerá entre 9 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre.