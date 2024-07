Inscrições abertas para seminário de pecuária de corte e leite no Planalto Norte de SC

Pecuária está presente na maioria das propriedades de agricultura familiar do Planalto Norte de SC (Foto: Aires Mariga / Epagri)

Pecuaristas do Planalto Norte de Santa Catarina já podem se inscrever no Seminário Regional de Pecuária de Corte e Leite, que acontece dia 18 de julho, no Clube Valões, em Irineópolis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas com o extensionista da Epagri Alex Caitan Skolaude, pelo fone (47) 99108-1221, que também é whatsapp, ou na prefeitura de Irineópolis, pelo fone (47) 3625-1111. As vagas são limitadas e são esperadas 150 pessoas.

A programação, que se estende até o almoço, é formada por três palestras. O pesquisador da Epagri Cassiano Eduardo Pinto vai falar sobre rentabilidade. Diego Cucco, professor da Udesc, vai abordar melhoramento genético. Por fim, o técnico do Senar Luiz Henrique Schaitz trará informações sobre controle sanitário.

A pecuária está presente na maioria das propriedades de agricultura familiar do Planalto Norte. “São mais de 140 mil hectares de áreas de lavouras na região possíveis para engorda de animais”, afirma Marlon Dutra, coordenador do programa pecuária da Epagri na região.

Foto: Reprodução/Secom SC

Produção de leite

Os dez municípios do Planalto Norte catarinense produzem cerca de 70 milhões de litros de leite por ano, com produtividade média de 4 mil a 4,5 mil litros por animal ao ano. Porto União, Canoinhas e Mafra são os principais produtores e a atividade só não é prioridade em Campo Alegre, São Bento do Sul e Três Barras.

São cerca de 800 famílias agricultoras da região entregando leite de forma regular para a indústria, além de outras que produzem apenas para consumo próprio. Marlon estima que, em média, 60 a 70 famílias rurais se envolvam com a atividade em cada município.

Segundo Marlon, a grande maioria do leite da região é produzida por famílias que estão há mais de 15 ou 20 anos na atividade, com forte característica de sucessão, ou seja, um dos filhos está assumindo o trabalho dos pais na propriedade rural. “Essa é uma característica bem forte da propriedade leiteira, porque sem a sucessão a produção acaba parando”, avalia.

Marlon afirma ainda que, atualmente, o produtor de leite do Planalto Norte está numa condição melhor. “A Epagri tem um trabalho muito forte com pecuária de leite na região”, argumenta.

Pecuária de corte

De acordo com o coordenador, mais de 3 mil famílias rurais do Planalto Norte desenvolvem a pecuária de corte, mesmo que com poucos animais, já que esta quase nunca é a atividade principal das propriedades e muitas vezes é voltada para consumo próprio. “A atividade está passando por profundas mudanças, devido aos Estados vizinhos se tornarem zona livre de febre aftosa, e isso tem impactado a entrada de animais jovens na região, principalmente para integração lavoura-pecuária”, relata.

Neste sentido, o seminário tem como proposta discutir um caminho adequado para o desenvolvimento da pecuária de corte no Planalto Norte. Na avaliação de Marlon, a atividade necessita ser mais eficiente na região, para se manter competitiva frente aos preços praticados nos últimos 24 meses.