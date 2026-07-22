Quarta, 22 de Julho de 2026
13°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Projeto permite que cooperativas de energia ampliem área de atuação

A Câmara analisa a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
22/07/2026 às 17h20
Projeto permite que cooperativas de energia ampliem área de atuação
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 367/26 permite que cooperativas que atuem como autorizadas na distribuição de energia elétrica solicitem à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a mudança para a categoria de permissionárias de serviço público. A alteração poderá ampliar a área e o tipo de consumidores atendidos por essas cooperativas. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

Hoje, as cooperativas sob o regime de autorizadas atendem consumidores em áreas rurais e não podem expandir sua atuação para áreas urbanas, mesmo quando essas regiões crescem e passam por mudanças econômicas e populacionais.

O autor do projeto, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), afirma que as restrições atuais de operação "não condizem com a realidade das regiões atendidas", pois impedem que as cooperativas acompanhem o crescimento de sua área de atuação e comprometem a sustentabilidade do modelo cooperativista.

Segundo o deputado, a mudança também permitirá tratamento regulatório mais equilibrado entre cooperativas que exercem funções semelhantes no setor elétrico, mantendo a competência da Aneel para avaliar cada pedido.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Minas e Energia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 minutos

Projeto assegura informações de saúde para familiares de pacientes inconscientes

Proposta está em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Projeto estabelece regras para cobertura jornalística de violência contra a mulher

Para autores, modo como o feminicídio é noticiado pode reforçar estigmas e sensação de impunidade; Câmara analisa a proposta

 Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 35 minutos

Projeto amplia transparência de títulos privados do agronegócio

A Câmara analisa a proposta

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto cria preço mínimo para proteger produtores de cacau

A Câmara analisa a proposta
Câmara Há 6 horas

Medida provisória abre novo crédito orçamentário para ressarcir descontos indevidos em benefícios do INSS

Texto será analisado pela Comissão de Orçamento e pelos plenários da Câmara e do Senado

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 18°
16° Sensação
2.47 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 32 minutos

Fragmentação de dados ainda desafia a gestão em saúde
Câmara Há 32 minutos

Projeto estabelece regras para cobertura jornalística de violência contra a mulher
Justiça Há 32 minutos

Justiça do DF manda Virginia apagar publicidade irregular de bets
Câmara Há 32 minutos

Projeto amplia transparência de títulos privados do agronegócio
Tecnologia Há 1 hora

Conta de luz deve subir 8,6% em 2026, projeta Aneel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,34%
Euro
R$ 5,77 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,181,52 -0,63%
Ibovespa
177,547,56 pts 2.44%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias