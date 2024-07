Amuceleiro sedia reunião com autoridades turísticas brasileiras e argentinas pelo Salto do Yucumã

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, aconteceu na sede da Amuceleiro em Três Passos uma reunião com autoridades turísticas brasileiras e argentinas sobre as condições turísticas da Rota do Yucumã, no Brasil, ou Rota do Salto do Moconá, na Argentina, que sofre grande interferência com as ações da hidrelétrica instalada em Foz do Chapecó.

A Roda de conversa sobre o turismo entre administradores dos dois países contou com a presença do Presidente da Rota do Yucumã, Prefeito de Inhacorá/RS e Sr. Everaldo Rolim, Víctor Motta Director de Turismo – Municipalidad de El Soberbio, Roque Sobockzinski, intendente da cidade Argentina de El Soberbio, o Presidente do Consórcio Rota do Yucumã, Rodrigo Locatelli Tissot entre outras autoridades políticas e técnicas na área ambiental.

A Resolução da Agência Nacional das Águas, ANA N° 49 de 17 de Julho de 2018, prevê que a operação do reservatório da Usina Hidrelétrica – UHE Foz do Chapecó deve adequar a vazão considerando a importância turística do Salto do Yucumã como por exemplo manter a descarga igual ou inferior a 1.000 m³/s das 12h de sexta-feira até às 12h do domingo de cada semana. A resolução é um acordo com a UHE – Chapecó para não acontecer eventos de inundação e cobertura do Salto.

Para a Secretária municipal de turismos de Derrubadas Angelita Bomm dos Santos: mesmo sem a experiência técnica é possível observar que os termos de regulagem estão em desacordo, visto que é possível observar durante os dias o salto encoberto dando visibilidade no horário da noite.

Para Director de Turismo – Municipalidad de El Soberbio, Víctor Motta, não é só o turismo como atividade econômica que sofre com as regulação das águas, bem como os transportes feitos por embarcações no leito do rio.

Segundo o Presindete da Rota do Yucumã, Everaldo Rolim o turismo é muito importante pra região não depender somente de um setor econômico que seria a agricultura. Everaldo ainda afirma que evento sediado pela Amuceleiro faz parte de uma ação inicial para mobilização de esferas públicas estaduais e federais para regular a ação da Hidrelétrica deixando os Salto visível em maiores períodos úteis possíveis.

Roque mencionou as muitas atividades em que Brasil e Argentina agem em parceria buscando o bem comum. Citou que além da parceria direta com a empresa Macuco Safari que tem os direitos da exploração turística do salto o turismo gera emprego e renda, segundo ele só em El Soberbio existem 1200 leitos a disposição para acolher turistas. E a província conta ainda com 80 mil hectares no município na reserva do Moconá que devem ser preservados.