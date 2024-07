Jorginho Mello e representantes da TAP tratam do voo inaugural da rota entre Florianópolis e Lisboa

Foto: Rafaela Ferreira/Setur

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, juntamente com o secretário de Portos e Aeroportos, Beto Martins, a secretária adjunta do Turismo, Catiane Seif, e a comitiva catarinense que está em missão oficial em Portugal, reuniu-se na sede da TAP Air Portugal com o CEO da companhia, Luís Rodrigues, e sua equipe, para tratar dos preparativos para o voo inaugural da nova rota Florianópolis – Lisboa. Mais cedo, ainda nesta quarta-feira, 10, o governador esteve com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

Além de discutirem a operação do voo inaugural, que inicia em setembro, os representantes catarinenses e a equipe da TAP Air Portugal celebraram um marco importante: mais de 19 mil passagens já foram vendidas para os próximos três meses. O número expressivo demonstra o forte interesse e a demanda por essa conexão direta entre as duas cidades.

“O voo direto entre Florianópolis e Lisboa é uma grande conquista para Santa Catarina. Ele representa uma nova porta de entrada para o turismo e negócios, potencializando o desenvolvimento econômico e cultural do nosso estado”, destacou o governador Jorginho Mello.

Durante o encontro, a comitiva catarinense apresentou as diversas potencialidades de Santa Catarina, destacando o estado como um importante destino turístico e comercial. A reunião teve como objetivo principal fortalecer os laços entre Santa Catarina e o país europeu, bem como o trabalho junto à TAP Air Portugal para garantir o sucesso e a continuidade da nova rota.

“Estamos muito animados com essa nova rota, que certamente trará ainda mais visitantes europeus para desfrutar das belezas e atrações de Santa Catarina. Esta parceria reforça nosso compromisso de promover o estado como um destino de excelência”, afirmou Catiane Seif, secretária adjunta do Turismo.

Luís Rodrigues, CEO da TAP Air Portugal, também comentou sobre a parceria: “A TAP está empenhada em ampliar suas operações no Brasil, e Florianópolis é um destino estratégico. Estamos confiantes de que esta nova rota será um sucesso, proporcionando mais conforto e conveniência aos nossos passageiros”.

A nova rota Florianópolis – Lisboa promete facilitar o fluxo de turistas europeus para as atrações de Santa Catarina, ao mesmo tempo em que oferece aos catarinenses uma conexão direta com a Europa, promovendo ainda mais o intercâmbio cultural e econômico.

Santa Catarina é um estado conhecido por suas paisagens diversificadas, que incluem praias paradisíacas, serras encantadoras e uma rica herança cultural. O estado é um dos principais destinos turísticos do Brasil, atraindo visitantes do mundo inteiro.

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, foi recentemente eleito o melhor aeroporto do Brasil pela quarta vez consecutiva, reforçando a infraestrutura de alta qualidade e a capacidade de receber um crescente número de turistas e negócios.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sobre a TAP Air Portugal

A TAP Air Portugal é uma companhia aérea portuguesa, com uma ampla rede de destinos internacionais. Foi criada em 14 de março de 1945, com o nome “Transportes Aéreos Portugueses”, e tem sede em Lisboa e hub no Aeroporto Humberto Delgado, o maior aeroporto em movimentação de Portugal.

Foi eleita, por 10 anos consecutivos, a Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Sul pelos World Travel Awards em reconhecimento ao seu serviço de excelência. Além disso, recebeu o MICE Award como Melhor Companhia Europeia.

A companhia vai operar de Florianópolis, em Santa Catarina, às terças, quintas e sábados, utilizando a aeronave Airbus A330-200 que transporta 269 passageiros, 244 em classe Econômica e 25 em Executiva. Os voos começam a partir do dia 3 de setembro.

A escolha de Florianópolis como o 12º destino da TAP no Brasil, vai permitir continuar a desenvolver a estratégia de diversificação no mercado mais importante da TAP, reforçando junto dos brasileiros a conveniência geográfica de Portugal como porta de entrada para mais de 50 destinos na Europa.