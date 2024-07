3º Workshop de Ciência e Inovação em Pecuária abre inscrições para submissão de trabalhos

O 3º Workshop de Ciência e Inovação em Pecuária (WorkPec) está com as inscrições abertas até o dia 19 de agosto para a submissão de trabalhos. O evento é promovido pela Estação Experimental da Epagri em Lages e será neste município, nos dias 12 e 13 de novembro.

Serão aceitos trabalhos em três modalidades: resumo simples, resumo expandido e relato de caso. A inscrição pode ser realizada por estudantes, professores, pesquisadores e extensionistas da Epagri, bem como de outras instituições públicas e privadas que trabalhem em pecuária e áreas afins.

Cada autor pode enviar até dois trabalhos. Serão consideradas somente contribuições científicas originais. A apresentação será na forma de pôsteres e, para apresentação oral, serão selecionados os cinco melhores trabalhos.

Acesse aqui o portal de submissão de trabalhos.

Programação do evento

A programação do workshop será nos períodos da manhã e da tarde dos dias 12 e 13 de novembro, no auditório do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Segundo o pesquisador João Frederico dos Passos, os temas do WorkPec serão inspirados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU (2, 12 e 13).

“É um evento que foi criado para fortalecer a conexão entre os colaboradores e a sociedade catarinense. O WorkPec integra ciência e tecnologias desenvolvidas pela pesquisa, permitindo sua difusão pelos extensionistas para a promoção da melhoria da qualidade de vida do meio rural”, diz o pesquisador, que faz parte da comissão organizadora do workshop.

Veja mais informações no site do evento.