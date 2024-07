Plano Safra 2024/25 para agricultura empresarial terá R$ 400,5 bilhões

O governo federal anunciou R$ 400,59 bilhões para o Plano Safra empresarial 2024/25. O volume financeiro é praticamente 10% maior que os R$ 364,2 bilhões projetados para o ciclo anterior. Se somada a contribuição de R$ 108 bilhões das Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) para emissões de Cédulas do Produto Rural (CPRs), o valor pode chegar a R$ 508,59 bilhões.

Com os R$ 76 bilhões também anunciados pelo governo federal nesta quarta-feira, 3, e, Brasília, para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Plano Safra 2024/2025 recém-lançado contará com R$ 476,5 bilhões .

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), mais da metade dos R$ 400 bi servirá a financiamentos com livre taxação de juros (R$ 211,5 bilhões). Para equalização de taxas controladas, via o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), estão previstos R$ 189 bilhões.

As linhas de custeio e comercialização deverão contar com R$ 293,29 bilhões e correções anuais de 8%. Para investimentos, há R$ 107,3 bilhões, com juros entre 7% ao ano e 12% a.a, de acordo com cada programa.Os percentuais assemelham-se aos praticados em 2023. A exceção ficou para o Moderfrota, com redução de um ponto percentual ante o plano anterior (de 12,5% a.a para 11,5% a.a). Queda na mesma proporção poderá ser obtida na taxa dos custeios de quem está em dia com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adota boas práticas agrícolas.

Taxas de juros do crédito rural empresarial no ciclo 2024/25

Pronamp – 8%

RenovaAgro e PCA – 8,5%

PCA até 6.000 toneladas – 7%

Custeio Empresarial – 12%

Moderfrota – 11,5%

RenovAgro Ambiental e Recuperação / Conversão de Pastagens – 7%

Moderagro, Proirriga e Invest. Empresarial – 10,5%

Prodecoop e Procap-Agro – 11,5%

Moderfrota Pronamp – 10,5%