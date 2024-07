Econet Editora lança MBA em Direito, Contabilidade e Tributação do Agronegócio

A Econet Educacional lança o MBA em Direito, Contabilidade e Tributação do Agronegócio. A pós-graduação inicia em julho e será oferecida na modalidade de ensino a distância (EaD). As inscrições estão abertas e podem ser feitas a qualquer momento pelo site www.econeteducacional.com.br.

O lançamento dessa nova pós-graduação, que é quinta da Econet, está alinhada com o momento de iminente transformação no setor agropecuário brasileiro. A reforma tributária que tramita no Congresso Nacional trará mudanças significativas para o setor, especialmente do ponto de vista da contabilidade e do direito.

A pós-graduação é destinada a contadores, advogados, gestores, supervisores e profissionais da área tributária e contábil. “O MBA visa preparar profissionais do agronegócio para os novos desafios e oportunidades decorrentes das mudanças legislativas e tributárias do setor”, afirma Juliano Garrett, coordenador do curso.

O agronegócio é responsável por aproximadamente 25% do PIB nacional, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). “A força do setor evidencia a importância de uma formação sólida e atualizada para os profissionais que atuam nessa área”, reforça Garrett.

Durante a pós-graduação, os alunos terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em operações inerentes às atividades do agronegócio. Serão abordados temas como aspectos contratuais e societários, formas de tributação, planejamento tributário, contabilidade e análise de relatórios financeiros para tomada de decisões.

Curso prático e com corpo docente qualificado

O MBA em Direito, Contabilidade e Tributação do Agronegócio da Econet Educacional será conduzido por um corpo docente qualificado, composto por especialistas que atuam diretamente nas áreas abordadas pelo curso.

A metodologia do curso é centrada no protagonismo dos alunos, que são incentivados a resolver problemas do dia a dia, por meio de diversas atividades práticas e entrevistas. “Além disso, o Professor Dr. Silvio Crepaldi fará uma participação especial, contribuindo com sua vasta experiência na área”, afirma o coordenador do curso.

Um diferencial do curso é a abordagem da tributação de todas as regiões do Brasil. Outras disciplinas previstas na ementa estão: Cadeias Produtivas, Direito Empresarial e Contratos, Direito Tributário, Direito Trabalhista e Previdenciário, Tributação Federal e Planejamento Tributário, todas elas aplicadas ao agronegócio.

Também integram a ementa Contabilidade Rural, Bolsa de Valores e Commodities Agrícolas, Contabilidade Gerencial e Gestão do Fluxo de Caixa Rural, Tributação e Contabilidade para Cooperativas Agropecuárias.

Inscrições

Com uma carga horária de 360 horas, o curso é reconhecido pelo MEC e oferece flexibilidade para os participantes, que podem iniciar as aulas em qualquer momento a partir de julho. O aluno pode finalizar seus estudos no prazo entre quatro meses e um ano.

Os interessados podem optar por pagamentos à vista via transferência bancária, recorrência no cartão de crédito e parcelados em até 21 vezes por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. Há descontos especiais para assinantes Econet.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o site da Econet Educacional: www.econeteducacional.com.br.