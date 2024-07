Semana de Inovação atende gerações ávidas por conhecimento

A Semana de Inovação de Ilhéus de 2024 ocorreu como um grande evento, reunindo autoridades como Renata Muller (vice-presidente da FIEB), Silvio Comin (presidente do SINEC e diretor da Daten), Alessandro Fernandes (reitor da UESC), Olívia Santana (deputada estadual da Bahia) e Bento Lima (secretário municipal de Gestão de Ilhéus). Os palestrantes destacaram a importância do desenvolvimento tecnológico e do incentivo à inovação para um futuro mais promissor.

A 3ª edição da Semana de Inovação ofereceu uma programação diversificada e temática, atendendo a todos os públicos. Entusiastas dos games puderam praticar e discutir o mercado gamer na Arena Gamer, um setor em rápido crescimento que atrai mentes para o desenvolvimento de novos jogos, tanto no Brasil quanto no mundo. Já os interessados em agricultura sustentável puderam seguir a programação da Arena Agro, enquanto aqueles que buscavam soluções inovadoras para indústrias, de qualquer porte, focaram na Arena Indústria.

Para Luís Fernando Ferreira de Carvalho, CEO da Ilhéus Passeios, a Semana de Inovação é uma grande oportunidade para promover o desenvolvimento tecnológico da cidade e incentivar os moradores a pensar em meios para um futuro mais promissor. Ele acredita que eventos como este são essenciais para fomentar a criatividade e o empreendedorismo local, abrindo portas para novas iniciativas. Além disso, destaca a importância de envolver todas as gerações nesse processo de transformação tecnológica.

“ Eventos como esse, representam uma oportunidade única para nossa cidade avançar tecnologicamente e pensar em soluções criativas para um futuro mais promissor. Acredito que a inovação é a chave para o desenvolvimento sustentável e que todos, desde os jovens até os mais experientes, têm um papel crucial nesse processo. Estou confiante de que, juntos, podemos construir um futuro mais tecnológico para nossa cidade", evidencia Luis Fernando Ferreira de Carvalho.

A programação incluiu desde laboratórios de inteligência artificial até mesas redondas sobre inovação e negócios. Além das palestras, o público pôde participar de workshops, explorar áreas temáticas e engajar-se em discussões sobre os últimos avanços do mercado.