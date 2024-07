Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para região de Chapecó

Condições do clima previstas para a estação devem favorecer o desenvolvimento de culturas como trigo, após safra frustrada pelo El Niño no ano passado. Colheita total esperada pela Emater é de 5,2 milhões de toneladas no Estado

