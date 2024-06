Turismo internacional desponta no brasil e bate recorde

Image by kroshka__nastya on Freepik

De acordo com dados divulgados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o mês de abril bateu recorde no número de valor gasto por turistas estrangeiros no Brasil, registrando um crescimento de 37,1% em comparação com o mesmo período em 2023. O valor deixado no país pelos turistas foi de US$ 620 milhões.

Na visão geral do quadrimestre, os números também são positivos, fechando os quatro primeiros meses do ano com um crescimento de 24,6% em relação ao ano anterior, totalizando a maior marca já registrada de US$ 2,6 bilhões recebidos.

Para Felipe Pedreira, fundador da Bahia Terra Turismo e Eventos, a avaliação é positiva e também surpreende o setor turístico. “A expectativa só aumenta devido ao fato de que a temporada internacional, principalmente a europeia, costuma começar a partir do final de julho. Isso nos encoraja e nos deixa ainda mais esperançosos de que o melhor ainda estar por vir”, afirma.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, também apontou suas expectativas positivas para o setor em publicação feita pela própria Agência. “Vamos seguir crescendo. O turismo tem uma importância muito grande para a economia brasileira. Quando eu olho para o Século 21, eu não tenho dúvida: o futuro do país será através do turismo. O grande modelo de desenvolvimento e geração de emprego será o turismo”, afirmou.

No total de entradas estrangeiras no país, o Brasil registrou, até abril, uma alta de 74%, com 2,92 milhões de visitantes em 2024 contra 2,71 milhões no ano passado.

Bahia em destaque no setor

A Bahia, dentro desse contexto, também se apresenta positivamente. Somente em março de 2024, o estado recebeu mais de 14 mil turistas estrangeiros, o que representa 50% de todos os visitantes que entraram no país pelos aeroportos nordestinos, segundo dados da Secretaria de Turismo da Bahia.

“A Bahia é sempre um destino muito visitado pelos turistas internacionais e nesse ano não tem sido diferente: existe uma crescente na demanda e percebemos a alta procura internacional por serviços turísticos como os voos, transfer marítimo e terrestre, passeios e transportes para os principais destinos da região”, aponta Pedreira.

Os números colocaram o estado como líder de atrativos turísticos para os turistas internacionais na região nordestina. “O turista estrangeiro tem interesse em visitar o Brasil e o estado da Bahia, principalmente por ainda possuir destinos praticamente não descobertos pelo grande público, como a Ilha de Boipeba e a cidade de Belmonte”, comenta o fundador da Bahia Terra Turismo e Eventos.

