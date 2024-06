AVISO DE PAUTA: Governo do Estado entrega nesta quinta-feira equipamentos agrícolas para região de Campos Novos

Foto: Leo Munhoz/Secom

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), realiza nesta quinta-feira, 27, a entrega de 30 equipamentos agrícolas para região de Campos Novos, com investimento total de R$ 784 mil. A entrega será na Gerência Regional da Epagri de Campos Novos, a partir das 15h e contará com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

Os equipamentos correspondem ao convênio federal 938333/2022/MAPA – Emenda da deputada Federal Carmen Zanotto, com contrapartida do Governo do Estado, por meio da SAR. São 14 grades aradoras, 13 subsoladores, duas carretas basculantes e um trator 75 CV.

Os municípios contemplados são: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Bocaína do Sul, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Celso Ramos, Cerro Negro, Curitibanos, Ibiam, Joaçaba, Monte Carlo, Ouro Verde, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, São José do Cerrito e Vargem.

Serviço

O quê:Entrega de equipamentos agrícolas

Quando:quinta-feira (27/06) a partir das 15h

Onde:Gerência Regional da Epagri – BR 282 , Trevo, Campos Novos.