Trade turístico da Serra Catarinense comemora o investimento do Governo do Estado para potencializar o turismo de inverno da região

O trade turístico da Serra Catarinense está em festa. O recente anúncio de investimentos significativos por parte do Governo do Estado de Santa Catarina promete impulsionar ainda mais o turismo de inverno na região, trazendo benefícios econômicos e sociais para os municípios serranos.

A Serra Catarinense, conhecida por suas paisagens deslumbrantes, temperaturas baixas e atrações naturais, já é um destino procurado durante o inverno. Este movimento estratégico visa não apenas aumentar o fluxo de visitantes, mas também fortalecer a economia local, gerando empregos e fomentando o desenvolvimento sustentável.

O pacote de investimentos inclui a melhoria das rodovias que dão acesso a comunidades do interior e as vinícolas; obras que dão mais qualidade hídrica e energética, além de ações de reforço da segurança para turistas e moradores. O Governo do Estado também está atuando fortemente na publicidade dos potenciais turísticos da serra. A região é referência com a produção de vinhos, visitas à vinícolas, produção de maçã, salame, queijo serrano, peras entre outros produtos. Além disso, a cidade de Urupema é considerada a cidade mais fria do Brasil.

“Seguimos a determinação do nosso governador Jorginho Mello, de a gente olhar sempre com carinho para a Serra. Estamos com ações publicitárias e parcerias com influenciadores digitais regionais e nacionais com o foco em divulgar e promover os atrativos das cidades da região serrana. Em paralelo, o governador tem feito investimentos importantes na região. Essa a primeira vez na história de Santa Catarina que um governador aposta e trabalha o turismo de inverno como produto”, disse o secretário de Estado da Comunicação, João Paulo Gomes Vieira.

O lançamento do “Estação Inverno”, foi realizado na sede da vinícola pioneira dos vinhos de altitude, reuniu cerca de 300 pessoas, entre empresários do setor do turismo, secretários de Estado, deputados, prefeitos da região, jornalistas e dirigentes de entidades ligadas ao segmento.

A escolha de uma vinícola para apresentar o “Estação Inverno” deste ano não foi por acaso. Quem justificou a escolha foi o secretário estadual de Turismo, Evandro Neiva: “É mais do que merecido ser aqui por toda a história que esse estabelecimento tem, pelo pioneirismo que essa família teve em investir aqui, pelo que ela representa no desenvolvimento do enoturismo catarinense. Por isso, não poderia ser em outro lugar. É uma questão de respeito, de entender que essa vinícola simboliza o inverno e a Serra catarinense”.

Segundo o secretário, o “Estação Inverno” é a maior ação que o governo já fez, reconhecendo o inverno como um produto turístico, como sendo uma característica especial do Estado de Santa Catarina. “Temos frio todos os anos, mas nós colocamos toda força e organização no verão. Agora o inverno vai receber do Estado a atenção que merece”, acrescenta Neiva.

Para a presidente da Villa Francioni, Daniela Freitas, o enoturismo desenvolve muito a região e ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas. “O sonho do meu pai não era apenas construir uma vinícola. Ele queria inspirar outros empreendedores a criar aqui um polo de vitivinicultura de alta qualidade para desenvolver a região e o sonho dele está se realizando. A escolha do Governo de Santa Catarina para anunciar esse programa aqui muito nos honra e sentimos como uma homenagem ao nosso pai, Dilor Freitas”.

O presidente da Associação Vinhos de Altitude, Diego Censi, destacou a importância dessa ação estratégica do governo em promover os potências do inverno como atratativo turístico.

“Especialmente pelo vinhos de altitude e pelos produtores de vinho e vinícolas, temos que agradecer esse apoio que a secretaria de Turismo, a secretaria de Comunicação do Estado e o governo como um todo estão dando, com a produção de vídeos e informação, levando a nossa Serra para os quatro cantos do Brasil e divulgando para o mundo o que temos aqui. Esse trabalho faz toda a diferença e nós, os empresários, estamos bem empolgados com esse olhar do governador”, informou Diego Censi.

O trade turístico da Serra Catarinense comemora o investimento do governo do estado como um passo decisivo para a consolidação da região como um polo de turismo de inverno. Com infraestrutura reforçada, foco na sustentabilidade e parcerias estratégicas, o futuro do turismo serrano promete ser ainda mais próspero.