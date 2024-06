Com a presença do governador, evento em vinícola de São Joaquim marca o lançamento da Estação Inverno em Santa Catarina

Foto: Leo Munhoz/ Secom

Em uma noite que vai ficar na história da Serra Catarinense, o Governo do Estado lançou a Estação Inverno, nesta sexta-feira, 21, na cidade de São Joaquim. O encontro, realizado na Vinícola Vila Francioni, recebeu empresários, trade turístico, imprensa e influenciadores digitais. Capitaneados pelo governador Jorginho Mello, os secretários de Estado do Turismo Evandro Neiva e da Comunicação, João Paulo Gomes Vieira, apresentaram o conjunto de ações para fomentar a visita de turistas e o investimento nas cidades serranas.

“Hoje é um dia inesquecível para todos nós. O inverno começou ontem e temos o grande compromisso de comemorar cada estação com muita energia. A Estação de Verão foi um sucesso absoluto. E agora nós queremos potencializar a Serra. Eu quero mostrar e peço que vocês da imprensa mostrem pra fora de Santa Catarina, para o Brasil, a importância da neve, frio, do vinho de altitude da melhor qualidade, gastronomia, gente bonita, cultura, é isso que eu quero promover. Nós temos que fazer de tudo para que a Serra possa se equiparar a outras regiões de Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A meta de fomentar o interesse pela região foi tomada como um grande desafio pelo secretário Evandro Neiva, já que trata-se de uma ação inédita no trade catarinense. “A Estação de Inverno parece um gesto tão simples, mas ele é o maior gesto que poderia ser dado na atualização e na promoção de Santa Catarina como um todo. É um movimento de Estado, tem frio todos os anos e nunca foi trabalhada essa sensação. E esse movimento não tem volta, ele vai continuar a cada ano com mais força pra que a gente possa sem dúvida nenhuma comemorar já em breve essa nova relação turística que o estado começa a desenvolver”, disse Neiva.

Foto: Reprodução/Secom SC

E para levar toda a riqueza turística, gastronômica e cultural da Serra Catarinense para o resto do Brasil, foi elaborado um plano de comunicação a ser divulgado em diversas frentes. O secretário João Paulo Gomes Vieira apresentou aos convidados todo o material elaborado para que os atrativos da região cheguem o mais longe possível, atraiam turistas, investimentos e consolidem a região como um destino turístico nacional e até internacional.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Foi feito um esforço muito grande com veículos de imprensa nacionais, com influenciadores, um trabalho de digital muito grande, influenciadores que estão visitando nosso estado, aproveitando as experiências, produzindo conteúdo. E além disso, materiais para TV aberta, TV fechada. Temos um balão que vai circular aqui na região. É um dos maiores movimentos de comunicação já feito pelo Governo do Estado. Também materiais específicos pro trade de vinho, pra vinícolas, pra gente estimular as pessoas a virem conhecer as vinícolas e esse turismo em torno do vinho, que agrega. E a partir de agora, por determinação do governador Jorginho Mello, é uma política de governo também a comunicação da Estação Inverno para Santa Catarina”, explicou o secretário João Paulo Gomes Vieira.