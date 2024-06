Estado inicia castração de animais vítimas da enchente

O cão Costela, que junto com os seus tutores foi vítima da enchente em Canoas, se tornou o primeiro animal atendido pelo governo do Estado por meio da Ação de Castração do Programa de Controle Ético Populacional. Os procedimentos, que podem chegar a cerca de 20 mil, iniciaram-se na tarde desta sexta-feira (14/6), no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre.

A iniciativa compõe o Plano de Ações de Resposta à Fauna, coordenado pelo Gabinete de Coordenação de Resposta à Fauna (GCRF), com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), que possibilitou o uso de recursos oriundos do Fundo para Recuperação de Bens Lesados (FRBL). Também integra o projeto o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad).

O foco desta medida é o controle da população de animais, reduzindo a natalidade de maneira respeitosa, sem comprometer os direitos e o bem-estar deles. Além das castrações, os animais recebem microchips contendo um número único de identificação.

O vice-governador (C), que também é médico veterinário, integrou o grupo que acompanhou o primeiro procedimento de esterilização -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O primeiro procedimento de esterilização contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, do secretário-adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli, e do diretor do Hospital Veterinário da UFRGS, Gustavo Winter. Também acompanharam a visita às instalações da instituição a procuradora de Justiça do MP-RS, Ana Marchesan, e a presidente do Grad, Carla Sássi.

“Esta é uma das principais iniciativas do Plano Estadual de Ações de Resposta à Fauna, do governo do Estado, uma política de controle populacional ético dos animais. É uma ação que executamos hoje com resultados no longo prazo”, disse o vice-governador, que também é médico veterinário.

As próximas etapas das castrações ocorreram em parcerias com as universidades Feevale, UniRitter e Luterana do Brasil (Ulbra), contemplando as cidades de Canoas, Guaíba, Eldorado do Sul e São Leopoldo.