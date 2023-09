Corebridge Financial venderá negócios de seguro de vida no Reino Unido para a Aviva plc

A Corebridge Financial, Inc. (NYSE: CRBG) anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para vender seu negócio de seguros de vida no Reino Unido (operando como AIG Life Limited) para a Aviva plc por um valor total de £460 milhões em dinheiro.

A venda está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

Peter Zaffino, presidente e CEO da acionista majoritária da American International Group (NYSE: AIG) e presidente do Conselho de Administração da Corebridge, disse: “Esta transação é mais um passo positivo na simplificação do portfólio da Corebridge, focando nos produtos e soluções de Vida e Aposentadoria que estão gerando resultados positivos nos Estados Unidos. Estamos confiantes de que a Aviva continuará a fornecer às pessoas e empregadores o serviço e as soluções inovadoras de que precisam para proteger a si mesmos e seus funcionários.”

Kevin Hogan, presidente e diretor executivo da Corebridge, disse: “A Corebridge está empenhada em alavancar nossa forte posição no mercado e a dinâmica atraente de nossas principais ofertas de produtos nos EUA para oferecer maior valor às partes interessadas. Desde que adquirimos o negócio de seguros de vida no Reino Unido em 2014, construímos um fornecedor bem estabelecido de produtos de seguro de vida, doenças graves e proteção de renda no Reino Unido. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com a Aviva para garantir uma transição tranquila para funcionários, clientes e parceiros de distribuição.”

AIG Life Limited é o braço de seguros de vida da Corebridge Financial no Reino Unido, Ilhas do Canal, Ilha de Man e Gibraltar. A empresa fornece apoio financeiro e prático para indivíduos, famílias e empresas quando doenças ou lesões ameaçam suas vidas, estilo de vida ou meios de subsistência.

A J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultora financeira e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuou como consultora jurídica da Corebridge.

Sobre a Corebridge Financial

A Corebridge Financial, Inc. possibilita que mais pessoas tomem medidas em suas vidas financeiras. Com mais de US$ 370 bilhões em ativos sob gestão e administração em 30 de junho de 2023, a Corebridge Financial é um dos maiores fornecedores de soluções de aposentadoria e produtos de seguro nos Estados Unidos. Temos orgulho de fazer parcerias com profissionais e instituições financeiras para ajudar as pessoas a planejar, economizar e alcançar um futuro financeiro seguro. Para obter mais informações, acesse corebridgefinancial.com e siga-nos no LinkedIn e no YouTube.

Sobre a AIG

A American International Group, Inc. (AIG) é uma das principais organizações de seguros globais. As empresas membros da AIG oferecem soluções de seguro que ajudam empresas e indivíduos em cerca de 70 países e jurisdições a proteger seus ativos e gerenciar riscos. Para obter informações adicionais, visite www.aig.com. As ações ordinárias da AIG estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

AIG é o nome de marketing das operações mundiais do American International Group, Inc. Todos os produtos e serviços são registrados ou fornecidos por subsidiárias ou afiliadas do American International Group, Inc. Os produtos ou serviços podem não estar disponíveis em todos os países e jurisdições, sendo que a cobertura está sujeita aos requisitos de subscrição eàlinguagem real da apólice. Produtos e serviços não relacionados a seguros podem ser fornecidos por terceiros independentes. Certas coberturas de acidentes de propriedade podem ser fornecidas por uma seguradora de linhas excedentes. Em geral, as seguradoras de linhas excedentes não participam dos fundos de garantia do estado e, portanto, os segurados não são protegidos por estes fundos.

Declarações Prospectivas

Certas declarações neste comunicadoàimprensa e quaisquer declarações verbais relacionadas constituem declarações prospectivas. Estas declarações não são fatos históricos, mas representam apenas a crença da parte pertinente quanto a eventos futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e fora do controle da parte pertinente. É possível que a transação não seja concluída dentro do prazo esperado ou de algum modo, ou que a transação tome uma forma materialmente diferente daquelas contempladas por estas declarações. Cada parte citada neste comunicadoàimprensa assume apenas a responsabilidade por suas declarações e não afirma, nem adota as declarações de qualquer outra parte.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

