Saúde em Obras: Hospital Celso Ramos moderniza estrutura e entrega as primeiras melhorias

As obras emergenciais dos hospitais da Grande Florianópolis continuam avançando e trazendo melhorias para a área da saúde. Neste sábado, 23, foram realizadas as primeiras entregas no Hospital Governador Celso Ramos (HGCR). Nesta fase, a unidade recebeu uma nova rampa para o necrotério e a reforma da rampa da emergência, que foi rebaixada em 12 centímetros para facilitar o acesso das ambulâncias. A próxima entrega prevista é a da cobertura no acesso à emergência.

Neste estágio serão implementadas ainda outras melhorias, incluindo o reforço estrutural do muro dos fundos, a instalação do guarda corpo no pavimento térreo e estacionamento, bem como a colocação de corrimãos no estacionamento e a conclusão da cobertura na recepção da emergência. Além disso, está em andamento a modernização da rede de gás natural que atende à cozinha do hospital.

Foto: Reprodução/Secom SC

Michel Maximiano Faraco, diretor da unidade, expressou sua avaliação positiva em relação ao progresso das obras. “Nós temos agora inicialmente duas grandes frentes de trabalho. Uma delas relacionada às obras externas, que já iniciou. E temos uma grande frente de trabalho relacionada às obras internas, abrangendo a modernização e revitalização das enfermarias, do centro cirúrgico, da central de material esterilizado e da emergência, cujo início está programado para os próximos dias”, informa.



Foto: Reprodução/Secom SC

O diretor ressaltou ainda a importância dessas reformas, afirmando que o hospital necessita de uma reestruturação e modernização de seus espaços. “Todas essas manutenções e reformas vão trazer ainda mais segurança para a assistência e para os próprios trabalhadores”, complementa.

Estas intervenções, que tiveram início em 21 de agosto, compreendem a fase inicial das reformas na parte externa do hospital. O prazo previsto para a conclusão destas obras é de 4 meses.



