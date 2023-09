Em Joinville, governo entrega leitos de UTI e inaugura Unidade de Hemodinâmica

Fotos: Eduardo Valente/GOVSC

A sexta-feira, 22, foi de ações importantes na área da saúde em Joinville, maior cidade do Estado. O governador Jorginho Mello, acompanhado da vice-governadora, Marilisa Boehm, e da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, inaugurou a Unidade de Hemodinâmica do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria e leitos de UTI e reformas no Centro Cirúrgico do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt.

“O que estamos vendo aqui é uma grande articulação para a modernização da saúde do nosso Estado. Estamos ampliando os serviços em parceria com médicos, enfermeiros, atendentes, com todos, com organizações sociais, enfim, para que a gente consiga dar ao catarinense, cada vez mais, qualidade nos serviços de saúde”, afirma o Governador Jorginho Mello.

Novos leitos, salas cirúrgicas e reformas no Hans Dieter

O Hospital Hans Dieter faz parte da rede hospitalar própria da SES, com a finalização das reformas foram abertas novas quatro salas cirúrgicas dobrando a capacidade do Centro Cirúrgico. Também foram abertos novos dois leitos de Unidade de Terapia Intensiva adulto. Agora, a unidade passa a contar com 40 leitos de UTI. Outra ação importante foi a inauguração da reforma da Central de Material esterilizado.

Na oportunidade também foi assinado o termo de abertura de licitação, no valor de R$ 9,1 milhões, para a reforma e ampliação da ala de cardiologia do HRHDS.

Foto: Reprodução/Secom SC

Hemodinâmica no Jeser Amarante Faria

Já no Hospital Infantil Jeser Amarante Faria ocorreu a inauguração da Unidade de Hemodinâmica. O espaço atenderá pacientes de 0 a 18 anos com atendimentos eletivos com capacidade aproximada de 20 exames por mês. para a abertura do espaço foram investidos R$ 5, 5 milhões, sendo R$ 3 milhões para a aquisição do angiógrafo.

“Esse momento consagra a história de um hospital que mostrou por que vem. São 15 anos de dedicação. Quando o governador Jorginho me convidou para vir para o Estado, além de determinar a questão das filas de cirurgia, ele não esqueceu dos exames e estamos aproximando os procedimentos das pessoas. Na cardiologia, a gente dizia tudo muito complexo, nós conseguimos abrir mais quatro hospitais de referência na alta complexidade de cardiologia”, explica Carmen Zanotto.

O serviço de Hemodinâmica ficará localizado no ambulatório do Hospital Infantil em uma área de 210m². Com a Hemodinâmica é possível também realizar tratamentos que substituem ou complementam cirurgias cardíacas como dilatação ou colocação de stents em vasos com obstruções e fechamento de comunicações e canal arterial. O serviço de eletrofisiologia também utilizará a sala de Hemodinâmica, tanto para estudo, onde são mapeadas arritmias, como para tratamento, também chamado de ablação.

Com o equipamento é possível avaliar cavidades cardíacas, valvas, artérias e veias do coração e pulmão. Alguns procedimentos feitos em recém nascidos podem salvar vidas como abertura de valvas aórtica e pulmonar ou abertura de comunicação (Rashkind) em cardiopatias graves.

Para o prefeito de Joinville, Adriano Silva, este é um momento histórico. “A Hemodinâmica era um pedido há muito tempo e que de forma muito rápida esta gestão está entregando. Agora, as nossas crianças não precisam mais se deslocar a Florianópolis para receber esse atendimento”, comemora.

Também estava presente na inauguração a Senadora Ivete da Silveira.