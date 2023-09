A rede OdontoTop Hospital do Dente acaba de se transformar no Grupo OdontoTop, uma holding multimarcas de franquias. A marca nasce com o objetivo de desenvolver empresas de diferentes segmentos do franchising dentro do nicho de saúde em todo o país, oferecendo suporte completo aos franqueados.

A OdontoTop é uma rede de franquias no ramo da odontologia que já conta com 46 unidades do Hospital do Dente, hospitais completos com várias salas de atendimento em todas as especialidades odontológicas, além de centros cirúrgicos com monitor cardíaco e oxigênio, prezando sempre pela satisfação e segurança dos pacientes.

A Conlaser é uma franquia no ramo de estética que trabalha com procedimentos como depilação a laser, tratamento com enzimas, drenagem corporal, pump-up, detox corporal, ultrassom, radiofrequência, carboxiterapia, limpeza de pele, peeling de diamante, microagulhamento e nutrição. Ela chegou para facilitar a rotina de autocuidado de homens e mulheres.

Agora, o Grupo OdontoTop está expandindo. A sede da franqueadora vai mudar de lugar com a construção de um novo espaço com área de 4 mil metros quadrados. Todos os departamentos da franqueadora – expansão, marketing, máquina de vendas, jurídico e treinamentos, migrarão para essa nova estrutura.

Com a perspectiva de expansão para outros estados do Brasil, o Grupo OdontoTop já está se preparando para o crescimento que está mais acelerado a cada ano.

Segundo Cristiano Demartini, CEO do Grupo OdontoTop, todas as mudanças estão sendo estrategicamente planejadas e executadas nos últimos meses. “Nossa meta é acelerar a expansão das marcas e oferecer suporte total aos franqueados usando nosso know how como franqueadora de excelência”.