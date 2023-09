Saúde reforça prioridade nas cirurgias eletivas aos gestores municipais e de hospitais do Norte

Iniciando a agenda em Joinville, na manhã desta sexta-feira, 22, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, esteve com os prefeitos, secretários municipais de saúde e diretores dos hospitais da região Nordeste para tratar principalmente das cirurgias eletivas. O encontro ocorreu Gerência Regional de Saúde de Joinville.

“Peço a todos os gestores aqui presentes que foquem e priorizem as cirurgias oncológicas e ortopédicas, pois precisamos acabar com a espera das pessoas que aguardam por sua cirurgia. Além disso, é essencial a ampliação das cirurgias eletivas no Hospital Nossa Senhora das Graças, de São Francisco do Sul, e no Hospital Bethesda, de Joinville. O Governo do Estado está junto com vocês para dar todo o apoio necessário”, reforça Carmen Zanotto.

A gerente Regional de Saúde, Graziela Vieira de Alcântara, apresentou a todos um diagnóstico da saúde na região e as ações que estão sendo realizadas. Também foi feito um levantamento das demandas relacionadas ao setor dos gestores municipais presentes, entre eles, Araquari, Balneário Barra do sul, Garuva, Itapoá, São Francisco do Sul e Joinville.

A região Nordeste possui 778.395 habitantes, segundo o Censo de 2022. Desde o início deste ano, 6.695 pessoas saíram da fila de espera por cirurgias eletivas. Atualmente, há ainda 10,3 mil pessoas aguardando por seu procedimento na região.

