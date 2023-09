OS atinge marca de 800 baforadas com tecnologia FEELM Max

Uma marca significativa na indústria de vaporização foi estabelecida quando a OS Vape, uma série pioneira de produtos descartáveis da OS, apresentou sua linha dinâmica na InterTabac, realizada de 14 a 16 de setembro na Alemanha.

Reconhecida como uma liderança no mercado alemão de produtos de narguilé, a OS possui uma extensa rede local de canais. Aproveitando essa grande base de recursos, a entrada da OS no ramo dos cigarros eletrônicos descartáveis promete aos consumidores melhores números de baforadas, ótimo custo-benefício e excelente consistência de vapor.

Tal como revelado pela Future Marketing Insights, o mercado europeu de produtos descartáveis registrou um aumento substancial, representando uma participação na receita de 32,3% em 2022. Esse crescimento sólido destaca a preferência cada vez maior dos consumidores por alternativas descomplicadas e sem fumo que eliminam a necessidade de recargas ou reabastecimentos.

A evolução do setor descartável traz maior conveniência e uma gama mais ampla de opções para os consumidores. Ciente dessa tendência, a OS, por meio da sua série de produtos inovadores e de uma rede de distribuição local bem estabelecida, alcançou resultados de vendas impressionantes. Além disso, os produtos da OS são uma escolha viável para fumadores adultos que exploram alternativas mais seguras, o que poderia reduzir a prevalência do tabagismo na Alemanha.

O lançamento da OS Vape representa uma avanço histórico para a marca no ramo dos cigarros eletrônicos descartáveis. Como líder do nicho de narguilé na Europa, a OS está turbinando suas ofertas ao integrar o FEELM Max – a principal solução do mundo de cápsula descartável de bobina de cerâmica. Essa tecnologia inovadora permite ao consumidor usufruir de uma opção mais econômica, ao oferecer mais de 800 baforadas com 2 ml de e-líquido em conformidade com os com os regulamentos da Diretiva de Produtos do Tabaco (DPT) da União Europeia.

O aumento de 30% no número de baforadas obteve validação empírica. A Inter Scientific, um dos institutos de testes independentes mais respeitados do Reino Unido, corroborou recentemente que a solução FEELM Max pode fornecer confortavelmente entre 880-920 baforadas, permitindo que os produtos da OS Vape superem facilmente as 800 baforadas e, inclusive, se aproximem das 900. Essa garantia permite aos consumidores da OS Vape desfrutarem com confiança de baforadas mais longas, redefinindo as percepções atuais do mercado.

Para se diferenciar ainda mais, o design sem algodão da OS Vape aumenta a eficiência da atomização, melhorando o uso da capacidade de 2 ml do e-líquido. Além de maior longevidade nas baforadas, seu sistema de gerenciamento de energia garante uma impressionante consistência de vapor de 95%, contribuindo para uma experiência gratificante. Para completar, sua ergonomia engloba um depósito transparente de e-líquido, ajudando a aliviar a ansiedade do consumidor.

Sobre a OS

A OS Tobacco lançou seu negócio de narguilé em 2017 e rapidamente se tornou a principal marca vendida na Alemanha, com sabores únicos e excepcionais, como African Queen e Bonnie ‘n Clyde. Reconhecida como a marca de narguilé mais icônica e inovadora da Alemanha, a OS Tobacco apresentou agora a OS Vape, seu primeiro empreendimento na indústria de vaporização.

Sobre a FEELM

Como uma das principais marcas de tecnologia da SMOORE, a FEELM é a maior fornecedora do mundo de soluções de sistemas fechados de vaporização. Aproveitando o poder da tecnologia de aquecimento de bobina de cerâmica e da autêntica tecnologia de reprodução de sabor, a FEELM combina inovação e eletrônica para oferecer a melhor sensação e uma experiência de vaporização premium.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230921479911/pt/

Ruiqi Wang

E-mail: [email protected]