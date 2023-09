Hospital Governador Celso Ramos ganha novo abrigo de resíduos

O novo abrigo externo de resíduos do Hospital Governador Celso Ramos foi entregue nesta quinta-feira, 21. A obra começou em agosto de 2022 e va garantir que o hospital atenda à legislação vigente para o gerenciamento de resíduos hospitalares, além de fornecer um ambiente seguro e adequado para a manipulação e descarte dos diferentes tipos de resíduos gerados.

“Antes da reforma e expansão, o antigo abrigo possuía divisórias para separar os diferentes tipos de resíduos, mas era muito pequeno para todo o volume produzido pelo hospital, não conseguindo acomodar adequadamente a demanda gerada pela unidade. Dessa forma muitos carrinhos com resíduos ficavam no lado de fora. Além disso eles tinham que ser lavados no pátio, sem uma drenagem adequada”, explica o supervisor operacional Marcelo Schmitt.

Para resolver essa questão, a direção do hospital decidiu reformar e ampliar o espaço. A área total foi expandida de 92,30m² para 105,36m², incluindo uma nova área para lavagem dos carrinhos, com torneiras e drenagem apropriada. No lugar será armazenado o lixo de maior volume: comum seco e orgânico (não contaminado).

Foto: Reprodução/Secom SC

Além disso, foi edificado um novo abrigo, com área de 81,07m², para armazenamento do resíduo hospitalar contaminado, de menor volume. No novo espaço foram criados ambientes específicos para diferentes tipos de resíduos (químicos, infectantes, perfurocortantes), de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) elaborado pela equipe do hospital. O lugar também conta com área para lavagem dos carrinhos e drenagem adequada.

De acordo com as rotinas estabelecidas, os resíduos gerados em cada unidade de serviço do hospital são temporariamente armazenados e encaminhados aos abrigos. Os resíduos do Grupo D – Comum são recolhidos pela empresa Comcap de segunda a sábado. Os resíduos dos Grupos A e E (infectante e perfurocortante) são recolhidos por empresa contratada da Secretaria de Estado da Saúde (SES), todos os dias da semana. Por sua vez, os Resíduos Químicos do Grupo B são recolhidos por empresa contratada mensalmente. Os resíduos do Grupo D – Recicláveis, ficarão segregados no local e recolhidos a cada 15 dias.

A entrega do novo Abrigo Externo de Resíduos está em conformidade com as regulamentações da Vigilância Sanitária para o gerenciamento de resíduos hospitalares. A obra reflete o compromisso contínuo da instituição em proporcionar um ambiente de saúde adequado para seus pacientes e servidores.

Foto: Reprodução/Secom SC

