Projetos de Steel Frame devem evitar ponte térmica

A “alma” do Steel Frame são os perfis de aço galvanizado. O aço, dentro dos materiais de construção, é um dos que apresenta a maior relação resistência/massa, mas ao mesmo tempo possui uma condutividade térmica muito elevada e o torna um ótimo condutor de temperatura.

O peso reduzido dos perfis para Steel Frame representa uma grande vantagem, pois permite reduzir o peso das estruturas preservando a resistência às cargas externas, resultando em estruturas mais leves e rápidas. Mas quando se trata de isolamento térmico, sua alta condutividade atua contra ele.

No painel externo de uma residência, o perfil funcionará como ponte térmica, ou seja, conduzirá tanto o calor do interior para o exterior no inverno, quanto do exterior para o interior no verão, gerando perdas de energia ou ganhos que prejudicam a eficiência energética do edifício.

“O Steel Frame é uma das construções mais eficazes em relação ao isolamento termo acústico. Evitam a infiltração de vento e chuva, bem como a formação de umidade. Ao mesmo tempo, reduzem a perda de calor para o exterior e sua entrada, aumentando significativamente a eficiência energética das obras. Eles também minimizam a passagem do som entre ambientes", explica André Luiz Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, indústria dedicada à fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e light steel framing na América Latina.

Possuindo isolantes térmicos no interior do painel, geralmente lã de vidro, o efeito da ponte térmica ainda está presente nos perfis e reduz a resistência térmica do painel. Para evitar esse efeito, o ideal é colocar uma camada de isolamento térmico externo, que contenha toda a construção. Este isolante pode ser feito de vários materiais, embora EPS (poliestireno expandido) seja o mais comum. Como tem uma condutividade muito baixa, reduzirá notavelmente o efeito de perda/ganho de calor através do perfil. A espessura do isolamento dependerá do grau de isolamento térmico desejado.

Quebrar a ponte térmica é aconselhável, dependendo de alguns casos e condições particulares, não é essencial, mas é sempre desejável.

“Com o design adequado da envolvente, é possível limitar os efeitos da ponte térmica em Steel Frame, obtendo níveis igualmente elevados de eficiência energética na habitação. É importante ter em mente que otimizar a resistência térmica da envolvente é um dos fatores mais importantes quando se trata de melhorar o nível de eficiência energética de uma moradia", finaliza André Luiz.