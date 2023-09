Líderes inovadores no Fórum do Prêmio Zayed de Sustentabilidade destacam caminhos para impulsionar o progresso para as pessoas e o planeta

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, prêmio pioneiro de sustentabilidade global e humanitário dos Emirados Árabes Unidos, realizou seu segundo Fórum na cidade de Nova York em 19 de setembro de 2023, como parte da Cúpula Anual Concordia, paralelamenteàSemana do Clima de Nova York.

Líderes governamentais, empresariais e da sociedade civil de destaque participaram do Fórum com o tema “Empoderando Vozes: Impulsionando a Ação Climática.” Eles discutiram o papel crítico da inovação social, finanças, tecnologia e políticas na aceleração do progresso em direção a um futuro sustentável, inclusivo e equitativo.

Esse compromisso de impulsionar a ação climática está alinhado com a missão do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, que foi criado em 2008 como uma homenagem ao legado do pai fundador dos EAU, o falecido xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. Nos últimos 15 anos, o Prêmio reconheceu um total de 106 vencedores cujas soluções e projetos escolares liderados por estudantes transformaram a vida de mais de 378 milhões de pessoas em 151 países.

O Ilustre Dr. Kandeh Yumkella, membro do Parlamento e presidente da Iniciativa Presidencial sobre Mudanças Climáticas, Energia Renovável e Segurança Alimentar de Serra Leoa, abriu o Fórum analisando a necessidade de integrar o sul global, especialmente a África, em uma transição energética justa. Ele observou: “Precisamos de ação efetiva e cooperação honesta em todos os níveis. Entre pessoas, comunidades, governos e o setor privado. Estamos vendo as parcerias crescerem, especialmente com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, para projetos renováveis de grande escala, que serão apresentados na COP28, e esperamos continuar vendo mais.”

Os painéis subsequentes abordaram temas que vão da transformação de sistemas alimentares e questões de financiamento climático inclusivoàexploração de como tecnologias verdes e inovações sociais podem melhorar o acesso a recursos essenciais.

Angela Churie Kallhauge, vice-presidente executiva de Impacto do Fundo de Defesa Ambiental, destacou a importância de capacitar as realidades locais para garantir o futuro energético de todos: “Precisamos voltar a nos concentrar no que as nossas soluções climáticas significam para as pessoas. Faremos realmente uma mudança, capacitando os povos indígenas e as comunidades locais para reivindicarem os seus interesses e serem parte da solução.”

Ressaltando os temas da juventude e da inclusão, o Fórum também dedicou um segmento a jovens ativistas que expressam as suas ideias sobre o futuro do desenvolvimento sustentável e partilham as suas experiências.

Todas essas conversas multifacetadas enfatizaram a urgência de esforços coletivos para impulsionar uma ação climática global ousada, especialmente na mobilização de recursos para as comunidades mais vulneráveis, na adoção de uma estratégia coesa para a segurança alimentar global e no empoderamento dos jovens para impulsionar a mudança, dinamizando assim o impulso na preparação para a COP28, que ocorrerá nos Emirados Árabes Unidos de 30de novembro a 12de dezembro de 2023.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade é uma homenagem ao legado do falecido pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. O Prêmio tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável e ação humanitária, reconhecendo e recompensando organizações e escolas secundárias que oferecem soluções sustentáveis inovadoras nas categorias de Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Secundárias Globais. Ao longo de mais de 15 anos, por meio de seus 106 vencedores, o Prêmio impactou positivamente a vida de mais de 378 milhões de pessoas em 151 países.

