Udesc Lages participa de campanha para doação de medula óssea

O Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, está apoiando uma campanha de doação de medula óssea, promovida pela acadêmica Mariana Berretta Perroni, da quarta fase de Medicina Veterinária.



O irmão de Mariana, Murilo Perroni dos Santos, de 14 anos, foi diagnosticado com Aplasia Medular, uma doença autoimune, cujo tratamento é o transplante medular. “A doação de medula óssea é importante para o tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias”, explica a enfermeira do Setor de Saúde da Udesc Lages, Kelli Folmann.



Segundo Kelli, o Setor de Saúde da Udesc Lages está apoiando a campanha e mobilizando a comunidade acadêmica para auxiliar Murilo e também para incentivar o aumento do número de doadores de medula. “Quando o doador é compatível, testes são feitos para verificar se há condições de doar. Se não puder doar, compartilhe!”, incentiva a enfermeira.



Para ser doador, é necessário comparecer a um hemocentro com documento de identidade com foto, fazer um cadastro e realizar a coleta de uma pequena amostra de sangue para testes genéticos. Os dados serão inseridos no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).



Mais informações podem ser obtidas no site do Hemosc e no site do Instituto Nacional de Câncer (Inca) .



Assessoria de Comunicação da Udesc Lages

Jornalista Tatiane Rosa Machado da Silva

E-mail: [email protected]

Telefone: (49) 3289-9130

