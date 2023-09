PABX Virtual possibilita melhor comunicação para empresas

O orçamento para comunicação empresarial no Brasil aumenta em 3% em comparação a 2022. O valor investido em 2022 foi de R$ 34,4 bilhões, já em 2023 o investimento subiu para R$ 35,3 bilhões. A comunicação empresarial entre clientes, colaboradores e os representantes é um componente crítico para o bom funcionamento de uma organização, fortalecendo relacionamentos e contribuindo para um ambiente transparente e eficiente.





O PABX Virtual, é uma solução derivada dos tradicionais PABX, porém sem a necessidade de hardware específico. Nesse modelo, a operação é baseada em nuvem, o que elimina a exigência de equipamentos físicos nas instalações das organizações. Com essa abordagem, o gerenciamento pode ser realizado remotamente, facilitando o acesso e a administração do sistema de telefonia.





Para o setor empresarial, o PABX Virtual, garante disponibilizar números de telefones locais em diferentes regiões, sendo um diferencial vantajoso e possibilitando uma presença mais próxima com clientes em localidades geograficamente remotas.





“O aumento no orçamento direcionado para a comunicação empresarial é a prova que a comunicação entre empresa e cliente deve ser fortalecida, somente assim, podemos estabelecer um relacionamento longo e contínuo com os públicos e, também, para garantir um futuro maior das companhias”, evidencia Cinthia Aline, Head do departamento comercial da IP Force, empresa especialista em comunicação e soluções para telefonia IP.





Cinthia chama a atenção para a importância da implementação de diferenciais dentro da estratégia de comunicação de uma empresa, ressaltando, inclusive, o uso do PABX Virtual, que possibilita a gestão e a mobilidade, permitindo uma expansão no campo de atuação das empresas e quebrando barreiras locacionais.