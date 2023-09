A M Best irá expor e organizar recepção na Conferência FIDES 2023 no Rio de Janeiro

AM Best irá expor e organizar uma recepção de networking na 38ª Conferência Hemisférica de Seguros da Federação Interamericana de Empresas Seguradoras (FIDES), que irá ocorrer de 24 a 26 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro.

A conferência, que terá lugar no Centro de Convenções e Exposições Windsor, é o evento regional do setor de (res)seguros da América Latina realizado a cada dois anos pela Federação Interamericana de Companhias de Seguros, uma organização sem fins lucrativos que reúne associações seguradoras de 20 países membros, tendo a CNseg entre as entidades fundadoras e representantes no Brasil. Os participantes da conferência podem visitar o conjunto nº 29 no andar EXPOFIDES para receber informações sobre a AM Best, seu papel no setor de seguros e os recursos que oferece aos profissionais de seguros, incluindo as Classificações de Crédito da Best.

AM Best irá proporcionar uma recepção de networking na segunda-feira, 25 de setembro, das 17h30 às 19h (BRT) no Salão Imperial do Centro de Convenções de Windsor - Ala Barra. Os executivos dos Serviços de Classificação da AM Best presentes na conferência incluem Matthew C. Mosher, presidente e diretor executivo, e Andrea Keenan, vice-presidente executiva e diretora de estratégia, bem como Carlos De la Torre, diretor geral de operações da subsidiária da AM Best com sede na América Latina, A.M. Best América Latina, S.A. de C.V., Institución Calificadora de Valores.

Para agendar uma reunião com De la Torre a fim de discutir os aspectos comerciais e o processo para iniciar uma classificação de crédito da Best, envie um e-mail a [email protected], ou nos visite no conjunto nº 29 durante a conferência. Mais informação sobre a conferência FIDES pode ser encontrada no site do evento.

AM Best é uma agência mundial de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada no setor de seguros. Com sede nos EUA, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Singapura e Cidade do México. Para mais informação, acesse www.ambest.com.

Christopher Sharkey

Diretor Associado de Relações Públicas

+1 908 882 2310

[email protected]

Al Slavin

Especialista Sênior de Relações Públicas

+1 908 882 2318

[email protected]