Nova inteligência artificial ajuda empresários brasileiros

De acordo com um estudo publicado pela consultoria McKinsey, estima-se que o mercado de inteligência artificial gere um impacto anual aproximado de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões na economia global. Ainda, com base no mesmo cenário, segundo publicação da Forbes Brasil, cerca de 85% das empresas pensam em adotar IA em suas corporações nos próximos anos.

A inteligência artificial (IA) está presente nos mais diversos setores da sociedade. Na saúde, pode auxiliar em diagnósticos e tratamentos personalizados. No setor financeiro, pode ser utilizada para antecipar movimentações de mercado e na detecção de atividades fraudulentas, e na agricultura tende a contribuir para a administração de recursos e no processo produtivo.

Diante deste cenário, o programador e empresário Antonio Henrique desenvolveu a Inteligen, uma ferramenta gratuita idealizada para ajudar os empreendedores brasileiros, viabilizando a obtenção de inteligência de mercado por meio da análise de métricas e indicadores econômicos.

Segundo Antonio Henrique, criador da ferramenta e especialista em inteligência artificial, "o uso de IA tem colaborado com processos das empresas, de maneira que possibilite uma análise mais fundamentada e baseada em dados concretos”.

O especialista ainda complementa que “a plataforma foi projetada para realizar uma coleta de dados mais aprofundada. Utilizamos IA para transformar esses dados em informações estratégicas que podem guiar os empresários na tomada de decisões mais assertivas”.

Segundo Antonio, “a tecnologia transforma negócios, automatizando tarefas rotineiras e gerando insights a partir dos dados. Essa inovação propicia maior eficiência e competitividade, sendo um diferencial estratégico e imperativo".

O empresário explica que diante das possibilidades que a IA oferece e o cenário positivo delineado pelos estudos da McKinsey, a Inteligen é uma alternativa no mercado brasileiro que pode auxiliar empresários a navegar com mais segurança no ambiente dos negócios. "A eficácia de qualquer ferramenta de IA está intrinsecamente ligada à qualidade e à atualização constante dos dados alimentados na mesma, requerendo uma gestão atenta para manter sua precisão e relevância", finaliza.