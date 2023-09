Saúde em Obras: Maternidade Carmela Dutra avança com obras para melhorar sustentabilidade e atendimento

Na tarde desta terça-feira, 19, ocorreu a concretagem das bases do novo abrigo de resíduos da Maternidade Carmela Dutra (MCD), em Florianópolis. O projeto abrange uma área de 81 metros quadrados e visa melhorar a gestão dos resíduos hospitalares, promovendo uma abordagem mais sustentável e eficiente, ao mesmo tempo em que assegura a conformidade com as atuais normas sanitárias. As obras tiveram início em 31 de agosto e a previsão é de que sejam concluídas em um prazo de 4 meses. Com orçamento no valor de R$ 297 mil, a iniciativa é parte das medidas do Decreto de Emergência em Saúde que abrange os hospitais da Grande Florianópolis.

Além disso, está em andamento na unidade a restauração do Centro Obstétrico. O setor receberá a instalação de novos pisos, paredes e portas, visando criar um ambiente de trabalho mais adequado para os profissionais da saúde e humanizado para os pacientes.

Gilberto Marçal, diretor da Maternidade Carmela Dutra, enfatiza a importância dessas iniciativas. “A Maternidade Carmela é uma unidade de referência no atendimento a gestantes de alto risco, com 68 anos de história e estava necessitando de melhorias. Estamos realizando a recuperação no Centro Obstétrico e no abrigo de resíduos sólidos. Essas melhorias irão proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado aos nossos profissionais e mais humanizado aos nossos pacientes”.

