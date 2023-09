Pronto atendimento do hospital de Roca Sales tem reabertura estimada para outubro

Atingido pela enchente provocada pela passagem de um ciclone extratropical, há duas semanas, o Hospital Roque Gonzales, em Roca Sales, no Vale do Taquari, deverá reabrir o pronto atendimento em 1º de outubro. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Amilton Fontana, em reunião nesta terça-feira (19/9)com a diretora do Departamento de Gestão Especializada (Dgae), Lisiane Fagundes.

A estrutura do Hospital Roque Gonzales foi recuperada e equipada com apoio de municípios da região e dos hospitais Santa Casa, de Porto Alegre, Bruno Born, de Lajeado, e Pompéia, de Caxias do Sul.

A instituição está realizando obras emergenciais, como a pintura e a substituição da rede elétrica, de maneira a retomar o atendimento à população e reabrir os leitos de observação. Segundo a secretária municipal de Saúde de Roca Sales e diretora do Hospital Roque Gonzales,RaquelOestreich, a expectativa é de que a reforma termine antes do fim de setembro.

Considerada prioritária, a reabertura do Hospital Roque Gonzalesfoi tema de duas reuniões on-line entre Estado e município ao longo desta terça-feira. Pela manhã, foram alinhadas medidas para a volta ao funcionamento. Participaram integrantes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Assistência Técnica da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), que vêm atuando em Roca Sales, além da diretora do Dgae, Lisiane Fagundes, e da chefe da Divisão de Unidades Próprias da SES,Letícia Ikeda. A discussão continuou na parte da tarde, quando as equipes alinharam os detalhes para garantir a reabertura.

Outro tema abordado foi a construção de um novo hospital em uma parte mais elevada de Roca Sales, em um terreno a ser cedido pelo município, evitando a repetição dos danos sofridos na enchente.

“Essas reuniões são importantes para definirmos os próximos passos para a reabertura do hospital. Nós dividimos essa pauta em dois momentos. Um momento urgente e prioritário é a adequação da estrutura hospitalar para a reabertura como um pronto atendimento e com leitos de observação”, explicou Lisiane Fagundes. “E um outro momento, que também é importante e acontecerá em paralelo, é a construção do novo hospital. Essa é uma orientação do governador, que conversou com o prefeito na segunda-feira.”