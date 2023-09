Cinco Tipos de Medo, produção começa a ser gravada em Cuiabá

Em 2007, moradores do Jardim Novo Colorado, na periferia de Cuiabá (MT), se reuniram para pagar a fiança de Sapinho, traficante e morador da comunidade que garantia a segurança de todos ali. Essa história real, que ocupou as páginas dos jornais locais, é o ponto de partida para Cinco Tipos de Medo, dirigido por Bruno Bini e coproduzido pelas produtoras Plano B e Druzina Content. O longa começou a ser rodado na capital mato-grossense em 11 de setembro. Além de Cuiabá, haverá cenas nas cidades de Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger, também em Mato Grosso.

Com o ator e cantor Xamã e a atriz cuiabana Bella Campos entre os papéis principais, o longa-metragem tem a história de Sapinho como pano de fundo desse drama urbano que se passa com muita ação, conectando a história de cinco personagens ligados ao traficante. Segundo os vizinhos, Sapinho mantinha a comunidade em que morava segura, mas após sua prisão acabou sendo invadida por bandidos de outros bairros.

O diretor do longa, Bruno Bini, ressalta que “Cinco Tipos de Medo” mostra como a violência impacta na vida de todos, independentemente de idade, gênero ou classe social. “O filme é inspirado em fatos reais e que transbordaram para o roteiro de ficção, com toques de fatos que acontecem cotidianamente à nossa volta. O filme toma liberdades criativas, em especial com as narrativas. Os personagens estão em busca de redenção e só a encontram quando se permitem compartilhar suas vidas com as outras pessoas”, diz o diretor sobre sua décima produção cinematográfica.

Luciana Druzina, CEO da Druzina Content, coprodutora do filme, enxerga nessa produção uma grande oportunidade de diversificar o cinema nacional, envolvendo produtoras de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, um elenco bastante diverso e uma produção que envolve mais de 180 pessoas de nove estados (MT, SP, RS, RJ, ES, MG, DF, BA e PE) na produção.

“É muito importante a gente ter essa diversidade de pessoas pois o Brasil é multicultural. Apesar do pólo nacional audiovisual estar no eixo Rio-São Paulo, existem profissionais qualificados do setor em todas as regiões, e este longa é uma prova disso. Aqui temos vários sotaques, hábitos e ideias que, juntas e misturadas, vão trazer um filme bastante brasileiro valorizando, principalmente, o Centro-Oeste do nosso País”, diz.

A atriz Bella Campos, interpreta Marlene - uma das protagonistas, retoma à sua terra natal nesta produção para estrear seu primeiro filme. “Sempre quis fazer cinema nacional e recebi esse convite para filmar na minha terra, contando uma história local que eu não conhecia. Está sendo um processo saboroso de reconexão, de resgate até do meu sotaque. Já chego com uma personagem que é a representação das mulheres brasileiras, que são sonhadoras e muito determinadas para atingir seus objetivos”, conta.

Já o rapper Xamã, que fará o traficante Sapinho, vai encarar sua primeira experiência no cinema. “Sempre gostei de cinema, minha linguagem em clipes já era 100% cinema e essa é a minha primeira oportunidade como ator. Quero humanizar o personagem, pois ele é uma pessoa com grande potencial mas que, por situações adversas, seguiu um caminho que não foi legal. E claro, vale lembrar que a arte sempre é uma oportunidade de tirar pessoas de ciclos de violência”, finaliza.

Sinopse:

Depois de quase perder a vida em uma UTI Covid, Murilo (João Vitor Silva) se envolve em uma violenta disputa ao se apaixonar por Marlene (Bella Campos), sua enfermeira e namorada de Sapinho (Xamã), o traficante do Jardim Novo Colorado. Sapinho acaba sendo preso por Luciana (Bárbara Colen), uma policial movida pelo desejo de vingança. Ivan, um advogado (Rui Ricardo Diaz), enfrenta um dilema moral ao aceitar defender Sapinho a pedido de uma líder comunitária que vê no traficante a única forma de dar segurança aos moradores do bairro. Pouco a pouco, as vidas de todos eles colidem.

“Cinco Tipos de Medo” é uma produção da Plano B Filmes, em coprodução da Druzina Content, e distribuição da Downtown Filmes. A finalização do filme está programada para o primeiro semestre de 2024, com um ano de participação em festivais internacionais e nacionais de audiovisual e, depois, lançamento nos cinemas. O filme está sendo executado com recursos provenientes de três editais de financiamento diferentes, todos ligados ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Ficha Técnica:

Cinco Tipo de Medo (Five Kinds of Fear)

Longa metragem: 90 minutos

Direção: Bruno Bini

Produção Executiva: Luciana Druzina e Amanda Ruano

Coprodução: Plano B e Druzina Content

Distribuidora: Downtown Filmes

Com: Xamã, Bella Campos, João Vitor Silva, Bárbara Colen e Rui Ricardo

Mesa: Link (esquerda para direita: Jefferson Neves – sec. de estado de Cultura; Eloá Pimenta – atriz; Amanda Ruano – Druzina Content; Rui Ricardo Diaz – ator; Bárbara Colen – atriz; Bruno Bini – diretor; Bella Campos – atriz; João Vítor Silva – ator; Xamã – ator)

Bella Campos;

Xamã;

José Vítor Silva;

Rui Ricardo Diaz;

Bárbara Colen;

Bruno Bini.