Câmara lança Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro

Um grupo de deputados e senadores lança nesta terça-feira (19) a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro. O grupo vai propor medidas para reduzir as mortes e lesões no trânsito das cidades e rodovias brasileiras. A solenidade será realizada no auditório Freitas Nobre a partir das 14 horas.

Durante o lançamento, serão apresentadas estatísticas recentes da segurança no trânsito no Brasil e propostas para aprimorar as leis atuais.

O deputado Nicoletti (União-RR) será o coordenador do grupo. “A iniciativa busca garantir o direito à segurança de todos nas vias do nosso País”, destaca o parlamentar, que é policial rodoviário federal.

Semana do Trânsito

O lançamento da frente ocorre durante a semana do trânsito (18 a 25 de setembro). Neste ano a campanha educativa tem como tema: “No trânsito, escolha a vida”.

O objetivo é mobilizar a sociedade na adoção de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente.