A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO™ ANUNCIA OS INDICADOS À 24.A ENTREGA ANUAL DO LATIN GRAMMY®

A Academia Latina da Gravação™ anunciou os indicados para a 24.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, a proeminente distinção internacional que celebra a excelência da música latina e o único prêmio concedido entre profissionais da indústria da música. A votação durante o processo de premiação é realizada por criadores de música que são membros de A Academia Latina da Gravação, representando os vários gêneros e campos criativos, incluindo artistas, compositores, produtores, engenheiros de gravação e mixagem.

A categoria Canção do Ano este ano apresenta um grupo excepcional de criadores e artistas que refletem a diversidade da música latina e sua grande influência cultural em todo o mundo.

Além disso, este ano, um novo campo e três categorias foram acrescentados ao Processo de Premiação do Latin GRAMMY®: Compositor do Ano, Melhor Canção Cantor Compositor e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.

O primeiro grupo de indicados para a categoria Compositor do Ano inclui criadores que trabalham em uma variedade de gêneros: Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Felipe González Abad, Manuel Lorente Freire, Horacio Palencia e Elena Rose.

“Depois de avaliar mais de 19.000 inscrições, temos o prazer de compartilhar os indicados para a vigésima quarta edição do Latin GRAMMY®”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Este grupo de criadores reflete a excelência musical e a riqueza da música latina, e estou ansioso para celebrá-los durante a Semana do Latin GRAMMY em Sevilha, que será realmente um momento histórico para nossa organização.”

Os indicados para a 24.a Entrega Anual do Latin GRAMMY foram selecionados em 56 categorias, e refletem uma grande variedade de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade (1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023). Todas as músicas consideradas para indicações devem ser novas e ter um percentual mínimo de letra (51%) em espanhol, português ou qualquer dialeto regional nativo.

A rodada final de votação para determinar os ganhadores do Latin GRAMMY começará em 29 de setembro de 2023. A 24.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY será realizada na quinta-feira, 16 de novembro de 2023, no Centro de Conferências e Exposições (FIBES), em Sevilha, Espanha. A transmissão será feita pela Univision, nos Estados Unidos, e pela Radio Televisión Española, na Espanha. Outros parceiros internacionais de transmissão serão anunciados em breve.

A transmissão será precedida pela cerimônia A Premiere do Latin GRAMMY® — a noite comemorativa que vem de longa data e que conta com apresentações memoráveis e discursos de aceitação emocionantes — onde os vencedores da maioria das categorias serão anunciados.

A seguir está a lista de indicados em algumas das Categorias Gerais. Para a lista completa dos indicados em todas as 56 categorias, por favor, visite:LatinGRAMMY.com.

Gravação do Ano

"No es que te extrañe" – Christina Aguilera

"Carretera y manta" – Pablo Alborán

"Déjame llorarte" – Paula Arenas com Jesús Navarro

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Bizarrap com Shakira

"Si tú me quieres" – Fonseca & Juan Luis Guerra

"Mientras me curo del cora" – Karol G

"De todas las flores" – Natalia Lafourcade

"Ojos marrones" – Lasso

"La fórmula" – Maluma & Marc Anthony

"Despechá" – Rosalía

"Correcaminos" – Alejandro Sanz com Danny Ocean

Álbum do Ano

La cu4rta hoja – Pablo Alborán

A ciegas – Paula Arenas

De adentro pa afuera – Camilo

Décimo cuarto – Andrés Cepeda

Vida cotidiana – Juanes

Mañana será bonito – Karol G

De todas las flores – Natalia Lafourcade

Play – Ricky Martín

Eadda9223 – Fito Páez

Escalona nunca se había grabado así – Carlos Vives

Canção do Ano

"Acróstico" – Kevyn Mauricio Cruz Moreno, L.E.X.U.Z, Luis Fernando Ochoa & Shakira, compositores (Shakira)

"Amigos" – Pablo Alborán & María Becerra, compositores (Pablo Alborán com María Becerra)

"De todas las flores" – Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade)

"Ella baila sola" – Pedro Julian Tovar Oceguera, compositor (Eslabon Armado, Peso Pluma)

"NASA" – Édgar Barrera, Camilo & Alejandro Sanz, compositores (Camilo & Alejandro Sanz)

"Ojos marrones" – Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga, compositores (Lasso)

"Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" – Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz & Shakira, compositores (Bizarrap com Shakira)

"Si tú me quieres" – Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, compositores (Fonseca & Juan Luis Guerra)

"Tqg" – Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol G com Shakira)

"Un x100to" – Bad Bunny, Édgar Barrera, Marco Daniel Borrero & Andrés Jael Correa Ríos, compositores (Grupo Frontera com Bad Bunny)

Melhor Artista Revelação

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø

Este comunicado foi preparado com texto das capas e gravações fornecidas por gravadoras e membros de A Academia Latina. Modificações na lista oficial de indicações podem ser feitas após uma revisão posterior das informações fornecidas.

Para mais informação e as últimas notícias, por favor, visite o website oficial de A Academia Latina da Gravação: LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), X (@LatinGRAMMYs) ou Instagram (@LatinGRAMMYs), e use #LatinGRAMMY em todas as populares plataformas de mídia social.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação™ é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciaisàcomunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230919912224/pt/

CONTATO PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação

Iveliesse Malavé

[email protected]

305.576.0036